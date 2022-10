SEMANA Ana María Aldón sobre Ortega Cano: "Sentí bochorno"

jueves 13 de octubre de 2022

La revista 'Semana' concede su foto principal a la periodista con el titular "Ana Rosa, el regreso más esperado: Siempre supe que iba a volver". También apuesta por una de las "fijas" en la prensa del corazón: Rocío Carrasco. Según 'Semana', la hija de Rocío Jurado ha vendido la última propiedad que le quedaba de su madre. Y otra "hija de", en este caso de Paz Padilla, aparece en la publicación con su nueva pareja. "Anna Ferrer, de nuevo enamorada", dice la revista.



Ana María Aldón sobre Ortega Cano: "Sentí bochorno".-



Hace apenas dos días, Ortega Cano dejaba a todos atónitos a todos al declararse a Ana María Aldón con una frase que pasará a la historia por sorprendente: «Tengo el semen fuerte, ¡vamos a por la niña!», le dedicaba a su todavía mujer frente a la cámara de ‘El programa de Ana Rosa’, donde fue entrevistado por Ana Rosa Quintana. La colaboradora de ‘Fiesta’ ha sido entrevistada este miércoles festivo y esta no ha dudado en desvelar que está impactada por las palabras de su todavía marido.



Ha querido empezar por dar su opinión en general, sin centrarse en la declaración que le hizo, pero no obvia la declaración que le hizo públicamente: «Una de las cosas que siento es que falta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se hace en público y en privado. En otros momentos sentí vergüenza, bochorno… Querría volver a vivirlo porque he tratado de suavizar, de ser humana. Me fui a mi casa con la cabeza perdida, diciendo qué he vivido, qué es esto», comenta Ana María.



Ella estuvo viendo a su marido en las instalaciones de Mediaset, donde las cámaras de su programa grabaron su reacción. Ha querido dejar claro que aunque Ortega Cano ha perdido perdón públicamente por sus palabras, ella no ha recibido sus disculpas: «Él no me ha pedido perdón, no las necesitaba. No necesito ya nada, no pido nada, ya no», dice rotunda.