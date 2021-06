DIEZ MINUTOS 'Sálvame' se despide de su gran compañera Mila Ximénez

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 23 de junio de 2021 , 18:55h

El que se cambia de casa según la revista Diez Minutos es Kiko Hernández y lo hace por motivos de salud. El colaborador de ‘Sálvame’ se ha mudado a un chalet que tiene todo lo necesario para vivir el día a día en la planta baja y sin necesidad de subir escaleras, algo que cada vez le resulta más difícil por la artritis psoriásica que padece.



Hoy 'Sálvame' no tenía pensado ocupar la parrilla televisiva por el fútbol, pero ha sido inevitable que todos los que amaban a Mila Ximénez no se presentaran en el plató para despedir a su eterna amiga. El programa le hacía un pequeño homenaje a la periodista andaluza. Mila era muy querida por sus compañeros y casi todos no podían aguantar las lágrimas al recodarla. La voz de la tertuliana ha sido la encargada de dar comienzo al magacín, porque la clásica canción que normalmente interpreta 'La casa azul' esta vez era una versión de Mila. A esto ha seguido una serie de imágenes de su paso por Mediaset y Jorge Javier daba la bienvenida al público, con el rostro sereno pero lágrimas en los ojos, anunciando la noticia que muchos medios habían publicado ya.



"Esta tarde, debido al partido de la Eurocopa no estaba previsto que hubiera programa pero estamos todos aquí, en su plató, para rendir homenaje a una persona generosa", comenzaba explicando el presentador. "La televisión y el periodismo están de luto, porque se ha ido un referente, una mujer que siempre estará en nuestro corazones", contaba Jorge.



Se ha podido ver al presentador bastante sereno, y hacía hincapié en recordarla con una sonrisa. Ha tenido que ser muy duro para él llevar este homenaje. La cámara se ha movido después para ir mostrando los rostros afligidos de todos los presentes, entre los que estaban Belén Esteban, María Patiño, Belén Rodríguez Gema Lopez, Rafa Mora, Alonso Caparrós y Lydia Lozano.