SEMANA Rocío Carrasco confiesa el pánico que vivió: "No quería que mi hija volviera a casa. No la conocía"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 06 de mayo de 2021 , 08:45h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Semana dedica su portada a la última salida de los reyes de España el pasado domingo junto a sus hijas. La familia al completo acudió al Teatro Real para asistir a una representación de ópera y celebrar así el Día de la Madre.



La revista también ha realizado una encuesta de Sondea con una muestra de mil personas en la que preguntan por las preferencias de los españoles sobre la familia real. La conclusión es que la figura de Leonor está en alza y que nos gustaría que tuviese más protagonismo en las actividades de la familia. También que la reina Sofía sigue siendo el miembro mejor valorado. Todo lo contrario que su marido, que ocupa el último lugar de la lista, sólo por delante de su hija Cristina.



Los encuestados también eligen los adjetivos que definen a nuestros monarcas. Educado, prudente y profesional ganan por goleada. Sin embargo a la reina Letizia el 33% de los preguntados la ven inteligente. Casi la misma cifra que la define como exigente y altiva. A Juan Carlos, el cincuenta por ciento lo califica de mentiroso, y lo más divertido: le consideran campechano.



Rocío Carrasco confiesa el pánico que vivió: "No quería que mi hija volviera a casa. No la conocía".-



Este miércoles, Rocío Carrasco ha seguido con su testimonio tras revelar la pasada semana la paliza que recibió de manos de su hija, Rocío Flores. Lo ha hecho en el nuevo episodio de la docu-serie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva‘, bajo el nombre de ‘Todo se derrumbó dentro de mí’. La hija de Rocío Jurado ha confesado el miedo que vivió durante esa etapa y que no quería que esta volviera a su casa debido a que la desconocía. Ha revelado que la parte contraria, Antonio David Flores, pidió unas medidas cautelares para que Rocío Flores se marchara a vivir con él.



"Antes de que la jueza me interrogue, la parte del padre hace constar que pide unas cautelares para que la niña no pueda volver conmigo, cosa a la que yo me adhiero. No es que las pidas tú, es que si no las pides tú, las pido yo. Mi hija no puede volver a mi casa, yo tenía pánico…", ha comenzado diciendo en sus nuevas declaraciones. Rocío Carrasco ha asegurado vivir un horror durante aquel tiempo y no era momento de que su hija, Rocío Flores, volviera a casa. "Pánico porque era alguien a quien yo no conocía", cuenta.



Rocío Carrasco asegura que su hija no tenía nada de ella y que no sabía como era capaz de hacer lo que estaba haciendo a su progenitora. "No tenía un ápice mío dentro de su cuerpo, porque yo no soy así, soy incapaz de hacer eso con mi madre, pero ni con nadie. A esa niña la he parido yo, pero no tiene nada mío. Muy a mi pesar, pero no tiene nada mío", ha sentenciado al respecto.