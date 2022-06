SEMANA Isabel Pantoja y las polémicas de su gira americana

miércoles 01 de junio de 2022

Isabel Pantoja ha dejado huella con su gira por Latinoamérica, tanto para bien como para mal.



La artista ha demostrado una vez más que es capaz de hacer de tripas corazón y demostrar su talento en los escenarios, dando igual el número de personas que tenga ante ella. Fuerte, segura de sí misma y con canciones llenas de mensajes, la cantante dejó boquiabierto al público, sin embargo, no todo el mundo ha quedado con buen sabor de boca. SEMANA publica este miércoles en exclusiva el testimonio de su telonera en el concierto de Argentina, Susan Ferrer, quien, a pesar de admirarla profesionalmente, ha vivido grandes feos por su parte.



Este viaje ha sido muy importante para ella, ya que ha abandonado su retiro en Cantora meses después de perder a su madre. Solo pudimos verla en la Ciudad de la Justicia en Málaga, donde se mostró frágil y derrumbada, una imagen muy distinta a la que ha ofrecido en sus conciertos. De hecho, la primera que se ha sorprendido ha sido su hija Chabelita, que confía en que su madre cambie el chip a partir de ahora. Aunque se desconoce si eso sucederá, Isabel Pantoja va dando pasos, prueba de ello, que incluso dedicara una canción a sus hijos en uno de sus recitales. Quién sabe si esperando o no respuesta, lo cierto es que uno de ellos sí se ha mojado acerca de esta canción cargada de mensajes. En ella habla de abrazos, los cuales, según Isabel Pantoja, se deben dar en vida.



Isabel y su hermano saben manejarse como pez en el agua y, aunque su llegada a Argentina fue accidentada al alargarse mucho más de lo esperado, tienen claro en qué condiciones están dispuestos a actuar. Los hermanos se alojaron en hoteles no aptos para todos los bolsillos y han gozado de todas las comodidades durante sus diferentes estancias.



Según la revista, desde que Isabel Pantoja llegó a Buenos Aires el pasado 23 de mayo "se mostró muy distante, esquiva y huidiza".



Además, siempre según la versión de esta publicación, la telonera de Pantoja en el concierto de Buenos Aires, Susan Ferrer, "está muy disgustada por el desprecio que la española le hizo". La cantante "no sólo no se molestó en saludarla, sino que, además, ordenó que su camerino estuviera ubicado al otro lado del recinto".



Semana también habla de fracaso en el Luna Park: "se vendieron sólo 4.200 entradas y no dejaron los beneficios esperados", algo que habría provocado la queja de Agustín Pantoja.