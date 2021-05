¡HOLA! Rocío Flores y su tajante defensa a Olga Moreno: 'Me parece muy feo que digáis que manipula'

miércoles 19 de mayo de 2021

Rocío Flores intenta mantenerse al margen de la actual polémica que existe en torno a su familia y ya ha repetido en diferentes ocasiones que no quiere pronunciarse respecto al documental de su madre.



Con la misma intención de no inmiscuirse, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David ha insistido durante las últimas semanas en que ella no ejerce el papel de defensora de Olga Moreno en Supervivientes, sino que acude al plató en calidad de colaboradora. Sin embargo, la exconcursante se ha saltado de nuevo su propia norma para proteger a la mujer de su padre frente a los que critican su comportamiento en el reality y ha sacado todo su carácter con el único fin de impedir que se tache a Olga Moreno de "manipuladora".



El detonante para el enfado de la colaboradora de El programa de Ana Rosa fueron unas imágenes en las que se apreciaba un rechazo general de los supervivientes hacia su compañera Valeria Marini, con quien la mujer de Antonio David ya ha compartido algún desencuentro en Honduras, llegando a admitir que "no la soporta".



Fue entonces cuando la defensora de la actriz italiana insinuó que Olga Moreno había podido manipular al resto de concursantes con la intención de ponerlos en contra de Valeria. Una acusación que no recae por primera vez sobre la superviviente, a quien ya tacharon de haber influido en el comportamiento de Antonio Canales para que no dijera la verdad sobe su relación con Fidel Albiac y Rocío Carrasco.



Una vez más, Rocío Flores no permitió que Olga fuera atacada y dejó a un lado su rol de colaboradora para sacar la cara por la mujer de su padre con un mensaje contundente y en un tono más serio del que suele utilizar habitualmente en los platós. "Después de ver estas imágenes, me parece muy feo y muy sucio que digáis que Olga manipula a todos con la situación tan complicada que vive mi familia, cuando hemos visto que esto no es así, es que Valeria es una persona muy intensa", decía la nieta de Rocío Jurado haciendo referencia al momento tan delicado que tanto ella como sus personas más cercanas están atravesando. Unas palabras con las que Rocío Flores volvía a posicionarse completamente por Olga Moreno, a quien criticó por primera vez la semana pasada al confesar que ciertas declaraciones sobre su familia que está haciendo en Supervivientes sobre su madre no le hacen bien.