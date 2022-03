SEMANA Ana María Aldón da nuevos detalles sobre su crisis con Ortega Cano

miércoles 09 de marzo de 2022 , 17:59h

Este fin de semana, Ana María Aldón se sentaba en el plató de ‘Viva la vida’ y se confesaba por el momento tan delicado que está atravesando a nivel sentimental. La colaboradora de televisión no se siente del todo cómoda con las palabras que José Ortega Cano le suele dedicar a Rocío Jurado. Y es que el diestro continúa diciendo que la artista es su gran amor y que sigue enamorado de ella. La ex concursante de ‘Supervivientes‘ busca que le den el lugar en su casa. «Yo no soy Rocío Jurado pero soy persona», decía.



«Yo me expliqué muy bien. Yo dije lo que quise decir y luego hay opiniones que hay que respetar, evidentemente», explica. Aunque Gloria Camila se refirió a que en todas las parejas y en todas las relaciones hay altibajos y crisis, Ana María Aldón asegura que «yo no lo llamo crisis. Es un altibajo y hay que resurgir. Es momento de resurgir», dice. La colaboradora de televisión confiesa que su marido «no le ha dicho nada» después de que ella hiciera esas incendiarias declaraciones este fin de semana.



Sobre si es un bache por el que está pasando ella sola: «No lo estoy pasando yo sola, lo estamos pasando todos», se confiesa.