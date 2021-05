SEMANA Varapalo para Isabel Pantoja: Telecinco retira ‘Top Star’ de su parrilla ante sus malos datos de audiencia

miércoles 19 de mayo de 2021 , 19:24h

Isabel Pantoja no vende. Al menos no en su faceta como jurado de un ‘talent show’, como así se desprende de la decisión que este martes ha anunciado la cadena de Mediaset y que ha confirmado ‘Formula TV’.



Telecinco ha decidido dar un giro a su propuesta para el prime time del viernes, retirando a ‘Top Star, ¿cuánto vale tu voz?‘ y aparcándola hasta encontrarle un nuevo espacio en la parrilla. Y es que los malos datos cosechados por el programa no dejan lugar a dudas, a la gente no le engancha el formato y ni tan siquiera la estrategia de contar con Isabel Pantoja entre sus filas, que comparte protagonismo en el jurado con Risto Mejide y Danna Paola, ha sido insuficiente para resistir las envestidas de la competencia, que semana a semana crece ante la fuga de espectadores sufrida en la cadena de Vasile.



Telecinco trata de frenar el imparable avance de la competencia, frente a la falta de compromiso de la audiencia con el programa que ha supuesto el regreso a la televisión de Isabel Pantoja. La tonadillera volvía al trabajo tras meses sin salir de Cantora y en medio de una batalla legal y mediática iniciada por su hijo, Kiko Rivera.



Unos alicientes que prometían el éxito de ‘Top Star’, pero que han resultado insuficientes para mantener al público pegado frente al televisor. Algo que se han percatado con tan solo tres emisiones del programa, que ya comenzó débil y que terminó muy tocado el pasado viernes cuando ‘La Voz Kids’ le pisó el terreno y se llevó a parte de sus escasos fieles.



La estrategia de Telecinco pasa por retirar ‘Top Star’ de su parrilla y colocar en su lugar en la noche de los viernes una nueva emisión de ‘Sálvame Deluxe’, que tanto gusta al público, como se demostró meses atrás cuando hicieron doblete el sábado y el domingo. Una forma de hacer frente a su principal enemigo, ‘La Voz Kids’, que se encuentra en sus audiciones a ciegas y que desde su estreno hace dos semanas ya dejó claro que resultaba más atractivo para el público de los viernes.



En su estreno el pasado 7 de mayo, el programa de Antena 3 anotó un buen 22,6% de share, mientras que el programa de Jesús Vázquez con Isabel Pantoja como estrella principal se conformaba con un discreto 11,3% de cuota de pantalla. En su segundo round, la distancia entre ambas creció, posicionando a ‘La Voz Kids’ con un buen 23,5% y dejando a ‘Top Star’ a mínimos, con un nefasto 9,4%, lo que ya avanzaba que no había convencido a la audiencia.



Eso sí, ‘Top Star’ no ha sido aún cancelado, por lo que Telecinco se reserva la oportunidad de situarlo en cualquier otro hueco de su parrilla. La idea es finalizar el programa, que aún no ha terminado con sus grabaciones, aunque a sabiendas de que el interés del público es escaso.