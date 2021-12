DIEZ MINUTOS Luca y Cristina deciden dar un importante paso en su relación tras 'Secret Story'

miércoles 29 de diciembre de 2021

Luca Onestini y Cristina Porta se conocieron en 'Secret Story', donde terminaron protagonizando una gran historia de amor que despertó todo tipo de opiniones. Tras su salida del concurso, ambos han tenido que hacer frente a numerosas críticas, y es que hay algunos de sus compañeros que no se creen su relación. Ahora, ambos han demostrado a todos los que pensaban que tras la casa de los secretos pondrían fin a su incipiente noviazgo que se equivocaban.



La periodista ha compartido una tierna publicación en la que presume del importante paso que ha dado con Luca Onestini. Al parecer, Cristina Porta ha decidido que ya ha llegado el momento de que el italiano conozca al verdadero hombre de su vida, su sobrino de tres años llamado Pau del que no dejó de hablar durante su paso por 'Secret Story'.



"Mi foto favorita del mundo. Mis amores", ha escrito la ex concursante junto a una instantánea en la que se ve al hermano de Gianmarco jugando con su sobrino. Una imagen con la que muestran el gran paso que han dado, y es que para Cristina Porta es muy importante que su pareja se lleve bien con su sobrino, algo que parece que ha conseguido.



Luca Onestini y Cristina Porta ya dejaron claro que su relación iba en serio y no dudaron en defender su amor ante las críticas de algunos de sus compañeros como Adara Molinero, Miguel Frigenti, Sandra Pica o Julen, que les recriminaron que hubiesen pactado su relación. Unas acusaciones que ellos negaron en todo momento. De hecho, no dudaron en detallar cuáles son sus planes de futuro, y es que ambos tienen claro que quieren seguir apostando por este gran amor que empezó en la casa de los secretos y que día a día parece que se va incrementando.