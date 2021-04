LECTURAS Rocío Flores explota contra los que dudan de Olga Moreno en 'Supervivientes 2021': "Ella marca la diferencia"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 28 de abril de 2021 , 11:44h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Rocío Flores está haciendo frente al escándalo más brutal de su vida. Su madre, Rocío Carrasco, ha destapado públicamente los detalles desconocidos de la brutal paliza que le propinó el 27 de julio del 2012, una situación por la que madre e hija se distanciaron hasta día de hoy. Rocío: contar la verdad para seguir vivaha reabierto las heridas del pasado y la mujer de Fidel Albiac se ha propuesto proteger a su hija mayor a pesar de las circunstancias.



Por el momento, el reencuentro entre madre e hija no se va a producir a pesar de los llamamientos desesperados de la exconcursante de Supervivientes 2020. La joven, en su debut televisivo como tertuliana en El programa de AR y en los debates de 'Supervivientes', ha estado arropada en todo momento pero si hay una persona que se ha convertido en su refugio en medio de la polémica ha sido su novio, Manuel Bedmar.



El joven está intentando por todos los medios sacarle una sonrisa de oreja a oreja a su chica y ¡lo ha conseguido! Manuel Bedmar, consciente de la situación personal tan crítica que está atravesando Rocío Flores, le ha regalado un detallazo para comenzar el día con alegría: un desayuno muy completo con el que la nieta de la más grande ha recargado pilas horas antes de poner rumbo a Madrid para acudir a su puesto de trabajo como tertuliana en 'Tierra de Nadie', los debates de 'Supervivientes' presentados por Carlos Sobera todos los martes.



"Hoy me levanté feliz. Gracias por este despertar", ha escrito Rocío Flores a través de Instagram para agradecerle a Manuel Bedmar todo lo que hace por ella y por estar a su lado en las buenas y en las malas.



Tras este derroche de romanticismo, la hija de Antonio David ha dejado aparcados sus estudios de manera temporal y ha puesto rumbo a la capital para hacer frente a sus responsabilidades profesionales. A caballo entre Madrid y Málaga, Rocío se enfrenta a su semana más complicada: "Mi vida en una maleta"... Mañana, 28 de abril, Rocío Carrasco vuelve a la carga con el episodio número ocho de la docuserie y con nuevos y duros detalles sobre el altercado por el que terminó en el hospital: "Obedecía a algo que no era normal"