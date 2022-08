SEMANA Primeras palabras Jorge Javier Vázquez tras ser hospitalizado por mal de altura: «No podía con mi vida»

miércoles 17 de agosto de 2022

Este martes, Jorge Javier Vázquez ha sorprendido a todos al anunciar que ha tenido que ser ingresado en un hospital durante sus vacaciones en Perú. Allí sufrió un severo mal de altura, lo que provocó un edema pulmonar.



Para tranquilizar a sus compañeros y seguidores, el presentador ha intervenido en directo en ‘‘Sálvame’ para aclarar que está bien, a pesar del susto que se ha llevado.



«Me siento bien», ha dicho. «¿Has visto?», continuaba diciendo, incrédulo aún ante lo que le ha sucedido. «Esta semana no la computo como vacaciones… Llegué un lunes a Lima, preciosa ciudad, estuve en Arequipa. Cogimos un tren hasta llegar a Cusco. La primera noche me empecé a encontrar mal. La segunda noche, cuando me desperté, me costaba la vida caminar. Llegamos al hotel. Dije ‘no llego a la habitación’. Almorcé, me metí en la cama a las cuatro de la tarde hasta por la mañana del día siguiente. Y al día siguiente el cansancio era tremendo. Llamamos a un médico y decidieron ingresarme. No podía con mi vida. Vino un médico y decidieron ingresarme. Mal de altura».



«Llegas tan desestabilizado al hospital que para ponerte la vía y las analíticas las venas están tan colapsadas que no te sale ni sangre», ha contado. A pesar de su paso por un hospital, se ha tomado este contratiempo con mucha filosofía. «¿Sabes que me han dicho que esto le pasa mucho a la gente que hace deporte? Y cuidado que esto no eche a nadie para atrás para hacer el viaje… Es una cosa que puede pasar. Al final la solución qué es: ¿quedarse en Madrid y no ver nada? Pues no. Estaban las preocupaciones lógicas, pero tenían todo organizado. Lo tienen todo preparado, la atención ha sido exquisita. Te sientes seguro en todo momento. Voy a seguir con el viaje, estoy encantado. El país me está pareciendo maravilloso».



«He visto volar cóndores, arequipas. He visto cosas maravillosas. Te das cuenta de lo que significa llegar al Machu Picchu. No es cosa fácil. Hay que coger un tren, luego un bus… Esto que no eche para nadie atrás que quiera hacer el viaje. Esto es algo que te puede pasar», insistía en su intervención telefónica en ‘Sálvame’. «Esta es una de las cosas que no puedes cambiar: la aceptación. Lo aceptas y punto».