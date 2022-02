SEMANA Carlos Sobera caza a un impostor en ‘First Dates’ que ha engañado 4 veces al programa

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 02 de febrero de 2022 , 18:04h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La revista Semana asegura en su portada que Marta Riesco y Antonio David "rompen definitivamente". Y añade: "La decisión se tomó hace escasos días y ya no mantienen ningún contacto. Llevaban juntos dos años". Ojo porque ahí radica la importancia de este titular: en los dos años que habrían estado de romance y nosotros sin saberlo. Lástima que no aporten ni un solo dato que lo corrobore o amplíe la información.



El semanario asegura que el noviazgo se rompió el pasado fin de semana, después de que Marta interviniese en Sálvame para arremeter contra Anabel Pantoja. Los diez minutos que pasó Riesco en antena "derrochando simpatía" con Jorge Javier habrían escocido especialmente a Antonio David, que no entiende cómo pudo ser amable con el programa al que considera su principal enemigo.



Carlos Sobera caza a un impostor en ‘First Dates’ que ha engañado 4 veces al programa.-



Esta semana los espectadores de ‘First Dates’ han vivido algo muy impactante y que, por supuesto, serán incapaces de olvidar. Todo parecía arrancar con normalidad cuando Carlos Sobera recibió a un comensal que supuestamente buscaba el amor. Se llamaba David, tenía un estilo llamativo y, además, sufría puberfonia, lo que provocaba que su voz fuera muy aguda. Tras preguntarle por los problemas que le había traído este trastorno a la hora de buscar pareja, el presentador le mostró en la tablet varios vídeos con los que se demostraba que era un impostor. Ni se llamaba David, ni tenía esa voz y mucho menos buscaba el amor. Sin saber dónde meterse, el comensal se dirigió a Carlos Sobera y espetó: «Soy yo. Estaba esperando este momento».



Se le vio en otras visitas al programa en las que lucía looks completamente diferentes. Anteriormente había llevado el pelo afro o un moño y había asegurado llamarse Jesús o Abilio. Nadie daba crédito a lo sucedido hasta que Sobera le preguntó cuál era su identidad real. «Jesús», admitió él. «El problema no es que nos engañes a nosotros, que eso no va a ningún sitio. El problema es que la gente que viene a citarse contigo, buscando el amor de verdad y los has engañado a todos», le replicó el comunicador. El vasco estaba decepcionado y no se podía creer lo que estaba sucediendo ante sus ojos, sin embargo, él se justificó: «Lo hago por instinto».



Sobera no solo estaba molesto por el engaño a First Dates, también por haber mentido a sus futuras citas y hacerles perder el tiempo. «¿Te das cuenta de que has jugado con el prestigio de ‘First Dates’? Nosotros estamos aquí no para hacer tonterías, sino para que la gente encuentre el amor. Has jugado con la gente que ha venido a citarse contigo«, le dijo indignado Sobera. Carlos, por su parte, solo encontraba una justificación posible a su comportamiento y es que es la primera vez que en la historia del programa que les sucede algo similar. «Yo, sinceramente, creo, salvo que estuvieras enfermo, que no tienes ninguna justificación», comentó.



El propio Jesús, reconoció haber engañado a ‘First Dates’, y pidió perdón por ello, aunque sabía que «era difícil aceptar sus disculpas por lo que había hecho». «Esto es un programa de citas de verdad, lo he comprobado todas las veces que he venido. Siempre había personas que estaban nerviosas esperando su cita«, explicó, asegurando que realmente el resto de concursantes sí querían encontrar pareja. Su discurso no pareció convencer a Sobera, quien le pidió sin ningún tapujo que abandonara las instalaciones tras haber jugado con todos los presentes y el equipo. «Páralo ya y déjalos en paz, como te voy a pedir que nos dejes en paz a nosotros», le dijo que mientras le reprochaba que hubiera jugado «con el trabajo de la gente que está aquí currando».