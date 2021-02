¡HOLA! Ana Rosa Quintana envía un mensaje a Julia Otero tras saber que tiene cáncer: 'Seguro que lo va a superar'

miércoles 24 de febrero de 2021

Si la semana pasada la biblia de las revisas del corazón dedicaba su portada a Isabel Preysler con motivo de su 70 aniversario, este miércoles no podía ser menos. Su amiga Carmen Martínez Bordiú también celebra cumpleaños, aunque en este caso sólo le han reservado una esquinita en la parte superior derecha de la página. Eso sí: con el mismo photoshop que también le hace parecer una veinteañera.



Cuenta ¡Hola! en páginas interiores que la nietísimano podrá celebrarlo con sus seres queridos porque, debido a la pandemia, se encuentra instalada en Portugal, a treinta kilómetros de Lisboa, en una casa a la orilla del Atlántico.



"Sólo pido que todo el mundo se olvide de mí", explica a ¡Hola! "He querido desaparecer totalmente de los medios y vivir esta etapa de mi vida como quiero", confiesa la duquesa de Franco a la revista que ha retratado en decenas de portadas los momentos más importantes de su vida.



Ana Rosa Quintana ha enviado un cariñoso mensaje a su compañera Julia Otero. La locutora anunció el pasado lunes que tenía cáncer y la presentadora de Telecinco le ha dedicado estas palabras de ánimo. "Cuando llegué a casa me enteré de la noticia que daba Julia Otero. Es una magnífica periodista y como tal lo ha anunciado directamente en su programa. Dice que se retira durante un tiempo para someterse a un tratamiento oncológico. Es muy valiente hacerlo así, compartirlo con las personas que está cada día", comenzó diciendo. Ana Rosa, que también sabe lo que es enfrentarse a un cáncer porque sufrió uno de mama, espera que la retirada de su compañera sea lo más breve posible.



"Espero que ese tiempo sea muy corto. Ella es una mujer, no solo de talento, sino que además es una mujer muy valiente, una gran luchadora y eso es fundamental. Además, tiene un entorno que le va a apoyar muchísimo y es fundamental para este tratamiento", añadió.



Ana Rosa se mostró muy optimista. "Seguro que lo va a superar, lo importante es que el camino no sea muy duro para ellos y esperamos prontísima recuperación", dijo, y resaltó la importancia de llamar a las cosas por su nombre. "Está muy bien, hay que conjugar la palabra cáncer porque gracias a Dios, en estos momentos, la mayoría, la inmensa mayoría de los cánceres tienen curación y eso es lo que le deseamos a nuestra compañera Julia Otero", finalizó.