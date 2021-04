SEMANA Kiko Rivera denuncia una estafa mientras está en Nepal con Jesús Calleja

miércoles 28 de abril de 2021 , 11:39h

La sobrina de la reina Letizia, hija de su malograda hermana Erika, protagoniza la portada de Semana en un publi-reportaje en el que la joven, que nunca ha negado su intención de ser famosa, aparece mucho más favorecida de lo que acostumbra.



Vestida de satén rojo y enseñando pierna sentada sobre una barra de bar, Carla Vigo, de 20 años, explica cómo ha crecido sin su madre, confiesa cómo lleva su reconocida bisexualidad y aclara que quiere dedicarse a la interpretación. Esa es la razón por la que lleva desde antes de su mayoría de edad tonteando con los medios.



Sin embargo, una vez leída la entrevista, encontramos a una Carla mucho más cabal de lo que pensábamos. A la pregunta de qué hace para vivir entre dos mundos (el de su casa de Aranjuez y el de sus visitas a su familia a Palacio), responde que "ha cogido la parte buena de los dos mundos… Ahora lo llevo bien porque he aprendido las reglas de un mundo y del otro", asegura dejando claro que sigue en contacto con los reyes y sus hijas. "A lo mejor un día estoy en un sitio muy especial, reducido, elegante y vestida de largo y luego, en el mismo día, me voy a mi casa y me pongo el chándal".



Kiko Rivera denuncia una estafa mientras está en Nepal con Jesús Calleja.-



Hace unos días, Kiko Rivera partía rumbo a Nepal para participar en ‘Planeta Calleja’, el programa de Jesús Calleja en Cuatro. Se trata de un viaje que el cantante asumía con enorme ilusión, ya que es su primera gran travesía después de iniciarse su guerra mediática contra su madre, Isabel Pantoja. Lo que no esperaba el DJ es que durante su estancia en el país asiático sufriera un percance con sus redes sociales. Y es que alguien ha creado un perfil falso con su nombre y, haciéndose pasar por él, anuncia que ofrece premios a distintos usuarios de las plataformas digitales.



«Querida Policía Nacional: Se están haciendo pasar por mí desde esta cuenta y ya va más de una vez. ¿Pueden ayudarme por favor?», reclama el andaluz a través de Stories. En ella ha publicado un pantallazo del perfil que, usurpando su imagen y su personalidad, garantiza a través que los premios que oferta «es 10o% real y no un fraude». Asimismo, señalan a los supuestos ‘elegidos’: «Eres elegido oficialmente para ser un ganador aleatorio de Facebook. Regístrese inmediatamente para reclamar el dinero que ganó».



Kiko Rivera no ha tardado en denunciar los hechos a través de su perfil oficial, donde le sigue un millón de ‘followers’. «Por favor, denuncien la cuenta porque no soy yo», reclama.