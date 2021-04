DIEZ MINUTOS Mario Casas y Pablo Motos se pican en 'El Hormiguero' : "¿Tú eres tonto?"

miércoles 28 de abril de 2021

Mario Casas y José Coronado visitaban 'El Hormiguero' para hablar de su nueva serie que se emitirá el 30 de abril. 'El inocente' será emitido por la plataforma Netflix y ambos actores están encantados con este nuevo proyecto. Esta trama llega después de que Coronado entregara virtualmente el Goya a Casas por su papel en 'No Matarás'. "Me gustó recibirlo con la familia en casa, estar con todos los míos fue lo más bonito. No cambia nada, te levantas al día siguiente igual", explicaba el actor de 34 años.



Mario Casas es todo un veterano en el programa, de hecho Pablo le ofrecía la taza vip, la taza de oro para los invitados premium. Ambos tienen una confianza extrema y la complicidad es obvia entre los dos. Tanto Pablo como Mario se han lanzado 'pullitas' continuamente en el programa y José Coronado no sabía dónde meterse.



"¿Tú eres tonto?", así le contestaba Pablo a Mario. Nada más saber esa frase parece borde y de mal rollo, pero no ha sido así. El presentador le preguntaba a Mario Casas cómo han conseguido en 'El Inocente' que su personaje experimente un cambio desde los 26 hasta los 35 años. Algo que parece muy difícil para que quede perfecto en cámara. "Pues con una máquina del tiempo" le explicaba de una manera irónica el actor. Las risas venían después, pero al principio parecía que a Pablo no le sentaba muy bien la explicación de Mario.



"Si me picas.... A mí es que si me calientan...", decía Pablo Motos con la boca entreabierta. Ahí se ha lanzado a hacerle una pregunta algo comprometedora al actor y así dejarle un poco en ridículo: "¿es verdad que, a veces, en los rodajes pides que te llamen por el nombre de tu personaje? ¿No es de ser un poco intenso?". A lo que Mario Casas le ha respondido directamente: "sí, lo soy. Soy un poco intenso".