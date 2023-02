Kiko Rivera sufre un cólico nefrítico el día de su cumpleaños

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 09 de febrero de 2023 , 17:36h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Cuatro meses después de sufrir un ictus, el hijo de Isabel Pantoja ha sufrido un cólico nefrítico. Ha sido él mismo quien ha comunicado el incidente. "He pasado una noche de perros: cólico nefrítico. He tenido que ir de madrugada al hospital. Menuda entradita a los 39, madre mía. No veas cómo duele. No sé si lo habéis tenido alguna vez, pero no se lo deseo ni al peor de mis peor enemigos", dice en sus redes sociales. "Espero durante el día mejorar y poder soplar las velas y comer un poco de tarta".



Este nuevo revés de Kiko Rivera se produce días después de que sus imágenes saliendo de noche hayan despertado un enorme revuelo. Poco después de su reciente entrevista con David Broncano en 'La Resistencia' lo pillaron fumando y comiendo hamburguesa en compañía de un grupo de amigos. Este gesto fue criticado por quienes consideran que debería cuidarse más, en especial tras sobrevivir a un ictus que casi le cuesta la vida. Ante la presión en las redes, el músico no dudó en pedir perdón públicamente. "Culpable. Ayer me comí una hamburguesa y me fumé un cigarro. No me lapidéis por ello", decía en su perfil de Instagram.



Lo cierto es que Kiko nunca ha ocultado que en los últimos meses se ha cuidado todo lo que ha podido, aunque sin renunciar a algunos 'pecadillos', como una copita de vez en cuando o algún caprichito a la hora de comer. "He cambiado mucho, pero si hay una reunión familiar o con amigos, tampoco pasa nada por tomarse alguna copa. He sido un golfo", confesaba en el programa de David Broncano.