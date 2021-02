SEMANA Belén Esteban compara el lío de las vacunas del coronavirus con el drama de España en Eurovisión

miércoles 03 de febrero de 2021 , 20:27h

Según cuenta Semana en exclusiva, las últimas entrevistas y comentarios en televisión de Terelu, Carmen, Teresa y la menor, Alejandra, han provocado tensiones familiares. No ha gustado que Carmen dijese que no la han defendido cuando se ha sentido atacada.



Dice la revista que Terelu "está profundamente dolida con su hermana. No entiende cómo Carmen Borrego puede reprocharle esto cuando su marcha de Sálvame fue precisamente por defenderla".



Belén Esteban compara el lío de las vacunas del coronavirus con el drama de España en Eurovisión.-



La falta de vacunas en nuestro país está creando mucha polémica. El hecho de que no se estén poniendo todas las fuerzas en conseguir las dosis suficientes para empezar con la campaña de vacunación mientras que el número de contagios y de fallecidos por Covid-19 sigue creciendo, empieza ya a indignar a los españoles.



Una de las personas que ha compartido su enfado con el Gobierno de manera pública es Belén Esteban. A sabiendas de que ‘Sálvame’ lo ven cada día millones de personas, la de Paracuellos del Jarama ha querido hacer un llamamiento en el plató de su programa para saber qué está pasando para que no se esté vacunando a los españoles cuando ya estamos en el mes de febrero.



«A ver si traéis ya las vacunas y empezáis a vacunar… que Israel nos gana, que parece esto Eurovisión, siempre vamos los últimos. Siempre… A ver si traéis ya las vacunas que iba a haber 13.000 puestos… ¿dónde están los puestos? ¿Dónde? Vacunad…», explica muy enfadada.



Belén Esteban ha querido comparar la polémica de las vacunas con lo que vivimos cada año en Eurovisión. Y es que a pesar de que las encuestas previas al certamen siempre decantan a España como de las favoritas para ganar, llevamos muchos años quedando en posiciones muy lejanas al número uno.



Desde hace unas semanas, la colaboradora de ‘Sálvame’ hace un recuento en su Instagram, mostrando el número de contagios y de fallecidos por Covid-19. A sabiendas de que cuenta con más de 958.000 seguidores, Belén utiliza su influencia para animar a sus seguidores a preguntarse muchas cosas sobre la gestión del Gobierno ante la pandemia.