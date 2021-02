DIEZ MINUTOS 'Mujer': Bahar, Sarp y Piril, obligados a compartir casa

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 03 de febrero de 2021 , 20:32h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Án Muñoz ya dijo la semana pasada a los periodistas que le perseguían que si hablaba de Pantoja sería cheque mediante y este miércoles ha cumplido su promesa en Diez Minutos, revista desde cuya portada reta a Isabel Pantoja.



El que fuera alcalde de Marbella y exconvicto vivió cuatro años de amor con la cantante. Un tiempo suficiente para definirse como "el hombre más importante de su vida después de Paco, aunque ave de paso" y uno de los que mejor la conoce. Ahora apoya a Kiko Rivera en esta guerra entre madre e hijo: "A Isabel Pantoja se le ha ido la olla. Llegará un momento en el que se dará cuenta de que le ha perdido".



"Isabel no da puntada sin hilo. Todo lo que está haciendo lo tiene más que pensado", añade. Y aunque reconoce que Paquirrín no lo ha hecho bien y que tenía que haber resuelto sus problemas en privado, habla de la influencia de Agustín porque "Cantora es lo único de lo que queda algo para rascar".



'Mujer': Bahar, Sarp y Piril, obligados a compartir casa.-



La serie de éxito internacional Mujer llegó a la televisión española de la mano de Antena 3, que estrena hoy el capítulo capítulo 47 de esta premiada ficción, convertida en un fenómeno televisivo por todo el mundo, siendo una de las producciones internacionales más vistas y vendidas en los últimos años. En España, es lo más visto del día durante las dos noches que Antena 3 emite la serie turca.



Con la llegada de Piril a la casa, todos quedarán muy sorprendidos y conmocionados. No solo Sarp, también Bahar y los niños. Bahar hará todo lo posible por mantener la calma y ser todo lo amable posible en una situación que es muy complicada para ella.



Por otro lado está Ceyda, que ha perdido la vitalidad y está completamente hundida. Con la muerte de Yeliz, vivirá uno de los mayores impactos de su vida, que intentará superar poco a poco. Una de las primeras decisiones que tomará será la de ir al lugar donde murió su amiga, al piso de Bahar, y limpiar la sangre que derramó tras la herida de bala.



Hatice, Enver y Arif saben que es el momento de ir preparando el entierro de Yeliz mientras cuidan de Ceyda. Además, por otro lado, los tres se preguntan cada vez más sobre cómo estará Bahar porque todavía no tienen noticias: si Bahar pudiera llamarlos, ¿a quién escogería? ¿Arif, Enver, Ceyda o Hatice?



¿Cómo empezó la historia de Bahar?.-



Bahar (Özge Özpirinçci) es una joven viuda con dos hijos que vive en un barrio muy pobre. Abandonada por su madre cuando era niña, y tras la muerte accidental de su marido Sarp (Caner Cindoruk), tiene que sacar adelante sola a su hija de 7 años, Nisan (Kübra Süzgün), y a Doruk (Ali Semi Sefil), de 4. Y en esta tarea le ayudan su joven vecina Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), una mujer de mala reputación, pero de gran corazón, y amigas y compañeras de trabajo como Yeliz (Ayça Erturan), separada de su marido y encargada de criar a sus hijos sola.



Tras veinte años sin tener relación maternal y sumida en una situación económica asfixiante, Bahar vuelve a contactar con su madre Hatice (Bennu Yıldırımlar). Bahar tendrá que hacer frente a los fantasmas del pasado y a su hermana, Sirin (Seray Kaya), quien mantenía un vínculo muy especial con su difunto marido.Cuando Bahar se entera de esta traición, el dolor de la pérdida se transforma en ira y su mundo se derrumba.