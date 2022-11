¡HOLA! Miss Grand Argentina y Miss Grand Puerto Rico se casan tras conocerse en el concurso en el que competían

jueves 03 de noviembre de 2022

"No hay vuelta atrás", titula la biblia de las revistas del corazón en portada este miércoles como preludio de un reportaje en el que asegura que la pareja ha tomado la decisión de separarse de manera definitiva. "La peor etapa ha pasado, las cosas no estaban bien desde hace mucho tiempo y ambos han podido ir haciéndose a la idea", leemos.



Según la publicación, Cayetano no se ha dejado ver desde que Hola anunciase que no viven juntos. El torero permanece en su finca familiar en Ronda, "El Recreo", y ni siquiera ha acudido a la celebración con su cuadrilla del final de la temporada taurina.



Eva, por su parte, reside en Mairena de Alcor y ha seguido con su rutina habitual, que pasa, por ejemplo, por realizar las típicas compras de Halloween en una tienda de Sevilla o prepararse para presentar La Voz Kids este mismo miércoles.



Mariana Varela y Fabiola Martin, que representaban a sus respectivos países en el concurso Miss Grand International de 2020 cuando la chispa surgió entre ellas. Dos años después han pronunciado el "sí, quiero" en la capital de Puerto Rico tras haber vivido su relación en privado pero sin esconderse. Durante este tiempo habían compartido imágenes de su tiempo juntas, pero muy poca gente había pensado que eran algo más que amigas. Ahora, han desvelado el "detrás de las cámaras" de su relación para que sus fans conozcan cómo han vivido su amor.