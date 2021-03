SEMANA Lydia Lozano regresa a ‘Sálvame’ después de operarse de las cervicales

jueves 04 de marzo de 2021

Semana lleva a portada la última adquisición de David Bustamante: un chalet en una lujosa urbanización de la localidad madrileña de Boadilla del Monte que va a decorar junto a su novia, la bailarina Yana Olina.



Junto a varias imágenes del piso piloto de la promotora, leemos a modo de catálogo inmobiliario que se trata de una residencia de 287 metros cuadrados divididos en tres plantas, con cinco dormitorios, 4 cuartos de baño y jardín. Su precio, a partir de 601.900 euros. No hay que descartar que la enseñe en Hola como hizo con la residencia a la que se mudó tras separarse de Paula Echevarría.



La adquisición llega en medio de la batalla judicial que el cantante mantiene con el que fuera su exasesor y amigo íntimo, Francisco Juan Manjón, al que llevó a los tribunales hace cinco años por un presunto delito de estafa. La sentencia se hará pública en uno días y determinará si Manjón cumple su amenaza de contar la vida íntima del artista, que asegura conocer de sobra.



Dos semanas después de su operación de cervicales, Lydia Lozano ha regresado a ‘Sálvame’. Lo ha hecho radiante, guapísima, con muy buen aspecto… y transportada por un enfermero en una silla de oficina con ruedas. Una escena tan simpática como ocurrente que Jorge Javier Vázquez ha celebrado nada más verla. «Estás guapísima», le ha dicho. La periodista comentaba: «Me he operado solo para que me pongáis esta silla. Lo pedí por Navidad».



Luciendo un vestido de colores, la colaboradora no ha dejado un detalle al azar. Gracias a un larguísimo pañuelo azul ocultaba las vendas y las marcas de su reciente intervención. Y para presumir de piernas bonitas, que las tiene, elegía un diseño a la altura de las rodillas que dejaba ver una de las zonas más atractivas de su anatomía.



Lydia Lozano se marca un baile en su regreso a ‘Sálvame’

Feliz, y con muchas ganas de estar de nuevo en el trabajo, Lozano se ha puesto de pie tras hacer el paseíllo hasta su sillón. ¡Y hasta se ha marcado un baile al ritmo de Tina Turner! Su regreso, está claro, ha sido 100% a su estilo.



Quien tampoco ha pasado desapercibido ha sido su acompañante. Un atractivo cuidador llamado Víctor que ha despertado el interés del presentador. Tan guapo le ha parecido que hasta le ha pedido que se quite la mascarilla para apreciar bien sus rasgos.