¡HOLA! Carlota Corredera se derrumba y confiesa que está viviendo el peor verano en 'Sálvame'

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 01 de septiembre de 2021 , 17:14h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La biblia de las revistas del corazón publica en su portada de este miércoles las primeras imágenes de Sara Carbonero con Kiki Morente. No esperen besos, achuchones ni arrumacos: sólo sonrisas y una leve caricia que sólo demuestra lo comedidos que están intentando ser.



Las fotografías fueron tomadas el pasado 26 de agosto en Chipiona, durante un concierto del artista junto a su hermana Estrella.



Asegura la revista que "entre la periodista y el cantante existe una relación muy especial que se está afianzando: se están conociendo, se entienden y se lo pasan muy bien juntos", leemos. Ahora que Sara está soltera, le salen candidatos de debajo de las piedras. Tanto que la revista también deja claro que entre ella y el pintor Adrián Torres no existe nada más que una relación profesional y que por eso se les ha visto juntos.



Carlota Corredera se derrumba y confiesa que está viviendo el peor verano en 'Sálvame'.-



Los meses de verano han sido muy intensos para Carlota Corredera a nivel profesional, marcados por su papel como presentadora de Sálvame, donde la docuserie de Rocío Carrasco ha sido uno de los temas más tratados y cuyo tratamiento ha originado muchas diferencias entre los colaboradores.



La periodista, quien estuvo al frente del documental, se volcó de manera muy especial en este proyecto, que tantas controversias ha generado entre sus compañeros. Una impliación personal que le ha pasado factura, tal y como se demostró este miércoles cuando la presentadora se derrumbaba en pleno directo víctima de la presión emocional que asegura sentir desde hace tiempo a causa de su trabajo.



Diferentes polémicas, discusiones, el sonado despido de Antonio Canales y la posibilidad de que otros colaboradores, como Kiko Matamoros, abandonen el programa han estado presentes durante las últimas semanas en Sálvame. Todo en un verano en el que la actualidad social ha estado aún marcada por el revuelo de la serie de Rocío Carrasco y el próximo estreno de la segunda parte, que estará dedicada a la familia de Rocío Jurado. Un asunto cuyo tratamiento en el programa no ha convencido a todos los miembros del equipo.



En medio de ese tenso ambiente, Jorge Javier Vázquez llamó por teléfono a sus compañeros cuando está ultimando sus vacaciones: "¿Cómo lo estás viviendo? Creo que está siendo complicado", le preguntó el presentador visiblemente preocupado a su compañera. Era entonces cuando Carlota Corredera apenas podía hablar fruto de la emoción e, intentando contener las lágrimas, confesó que estaba siendo su verano más difícil al frente del magacín. Hasta tal punto que aseguró que el reconocimiento que le acaban de otorgar por su labor como presentadora en los Galardones La Alcazaba tuvo para ella un sabor agridulce debido al momento complicado que está atravesando.



"Ayer me dieron mi primer premio y dije que era un premio que llega en un momento de enorme desgaste personal y profesional porque lo que lleva pasando aquí desde hace meses a todos nos pasa factura (…) Estoy fatal", decía Carlota en pleno directo.



Ocurrió durante una conexión telefónica con Jorge Javier Vázquez, quien tuvo unas palabras de consuelo para su compañera mientras ella se desahogaba, hasta el punto de llegar a reconocer que "está viviendo el peor verano en Sálvame".



Jorge Javier no dudó en reconfortar a la presentadora y le dedicó unas palabras de ánimo que consiguieron aliviar su llanto. "Carlota, recuerda que también esto pasará", le dijo el comunicador, quien quiso reconocer la fortaleza de su compañera al abrir su corazón. "Entiendo perfectamente por lo que estás pasando -dijo el presentador de Supervivientes-. No solo implica a los que lo vivimos. Salpica a toda la familia también. Cuando uno está solo se vive con más tranquilidad y mejor. También tienes que preocuparte de que los que están a tu lado intenten no sufrir. Todo esto lo que hace es enseñarte muchísimo".