Martínez: “El PSOE-CLM no apoya a los jóvenes, apoya a Sánchez, defiende a Sánchez y trabaja por y para Sánchez”

jueves 16 de mayo de 2024 , 18:30h

Gonzalo Martínez, Vicesecretario de Organización de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, ha comparecido hoy para denunciar el lamentable estado en el que se encuentra el servicio de Cercanías de Renfe en nuestra región.



En su declaración, Martínez ha destacado la importancia vital que el transporte público, especialmente el servicio de Cercanías de Renfe, tiene en la vida diaria de miles de jóvenes castellanomanchegos. "Cada día, miles de jóvenes de toda Castilla-La Mancha se desplazan en transporte público para ir a clase, para ir a trabajar o por ocio. El papel del transporte público es esencial en nuestras vidas", afirmó Martínez.



El Vicesecretario de NNGG CLM destacó la necesidad de fomentar el uso del transporte público y recordó el ejemplo del abono joven implantado por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, del cual se benefician los jóvenes de Castilla-La Mancha. Sin embargo, Martínez subrayó que "de nada sirven estas medidas si la calidad del servicio de transporte público es pésima".



Martínez señaló que, prácticamente a diario, los jóvenes de Castilla-La Mancha sufren la falta de frecuencias, los retrasos y otras incidencias en el servicio de Cercanías de Renfe en nuestra región. "Estas son las consecuencias de unas infraestructuras en mal estado, de falta de refuerzos en las horas de mayor demanda y la falta de inversiones necesarias en algunas unidades del Cercanías", lamentó.



Asimismo, Martínez criticó la falta de acción por parte de las autoridades pertinentes. "Mientras tanto, tenemos un ministro de Transportes más preocupado por lo que dicen de él en las redes sociales o por crear conflictos diplomáticos que de trabajar por solucionar un problema que nos afecta a todos", apuntó.



En cuanto al gobierno regional, Martínez afirmó que el presidente Page "no parece hacer mucho al respecto". "Page podría aprovechar su influencia en el PSOE para hablar en nombre de los jóvenes de Castilla-La Mancha y reclamar las mejoras que necesitamos, pero no lo hace", criticó.



Desde NNGG CLM, Martínez hizo un llamamiento a los gobiernos central y regional para que tomen medidas urgentes y mejoren el servicio de Cercanías de Renfe en nuestra región. "Castilla-La Mancha tiene un gran capital humano, muchos jóvenes que no quieren marcharse de su tierra. Queremos un futuro de prosperidad aquí, en nuestra tierra, y para ello, tener unas infraestructuras dignas es esencial", concluyó Martínez.