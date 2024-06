Guadalajara agradece la generosidad de los donantes de órganos con un “Árbol de los Donantes” en la Concordia

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha inaugurado el nombramiento de este árbol junto al presidente de ALCER, Alfredo Barrado y el jefe de Nefrología del Hospital de Guadalajara, Gabriel de Arriba, donde personas trasplantadas de la ciudad han dejados sus mensajes de agradecimiento a modo de hojas.

miércoles 05 de junio de 2024 , 20:28h

Como cada año, el primer miércoles del mes de junio se celebra en España el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, organizado por la Unión de Trasplantados de Órganos Sólidos, con el apoyo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), y que este año lleva por lema “Suma vida, multiplica vidas”.



Este año la celebración ha tenido un carácter especial en Guadalajara, pues de la mano de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha procedido a nombrar uno de los árboles recién plantados en el Parque de la Concordia como el



“Árbol de los Donantes”, “en agradecimiento de la ciudad de Guadalajara a todas las personas donantes para que otras puedan seguir viviendo”, tal como reza en una placa, colocada junto a este árbol, que es un retoño de arce plateado.



“Ser donante de órganos y tejidos es uno de los gestos más generosos de un ser humano, sobre todo cuando se hace en el entorno de una tragedia, de una muerte inesperada, donde hay quien es capaz de ver más allá, pues el gesto solidario de un solo donante se puede convertir hasta en ocho nuevas esperanzas de vida, sin olvidarnos también de quienes hacen esa donación en vida, como es el caso del donante de médula o algunos donantes de riñón”, ha destacado la alcaldesa, quien ha agradecido a pacientes y familiares de ALCER, el impulsar este bonito homenaje, y el trabajo de sensibilizar a la sociedad sobre la vital importancia que tiene la donación de órganos.



Guarinos ha recordado que según datos de la Organización Nacional de Transplantes, durante 2023 los 2.346 donantes fallecidos y los 435 donantes vivos supusieron un aumento del 7% y del 24%, respectivamente, con respecto al año previo, “y aunque somos el primer país de donaciones por millón de población, y las donaciones afortunadamente siguen aumentando, no podemos olvidar que aún existen listas de espera y por eso es tan importante recordarlo con este día”.



En el mismo sentido se ha pronunciado el jefe de Nefrología del Hospital de Guadalajara, Gabriel de Arriba, quien tras recordar que es muy importante que las personas que quieran donar hagan la declaración de voluntades anticipadas, “para evitar tomar esa decisión en los momentos más duros”, advertía que “solo en Guadalajara hay 28 pacientes esperando el trasplante de un riñón y otros 30 en estudio para ser incluidos en lista de espera, por lo que no podemos ser autocomplacientes y debemos seguir trabajando en aumentar las donaciones, también en vivo”.



El presidente de ALCER, Alfredo Barrado, agradecía al Ayuntamiento de Guadalajara el nombramiento de este “Árbol de los Donantes” donde los pacientes que reciban un órgano podrán colgar hojas con mensajes de agradecimiento.



Además, informaba de otras actividades organizadas para conmemorar el Día Nacional del Donante de Órganos, como será la charla sobre la donación de órganos y la enfermedad renal impartida por el jefe de Nefrología del Hospital de Guadalajara, Gabriel de Arriba, el próximo 7 de junio a las 19:00 horas tendrá lugar en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián y un masterclass de zumba en la plaza de Santo Domingo de Guadalajara, el 8 de junio, de 10:00 a 11:00 horas.



Tras esto, Barrado daba paso a las ocho personas trasplantadas que han colgado en el árbol sus mensajes de agradecimiento a sus donantes, comenzando por Esther Casarrubios, también socia de ALCER.



“No hay que ser madre para regalar vida”, decía su mensaje. “Se lo dedico a mi hermana, que no tiene hijos y me regaló un riñón”, señalaba esta mujer trasplantada, “muchísimas gracias a ella y a todos los donantes”.



“Esperemos que este árbol crezca mucho, lleno de agradecimientos de donantes que multiplican vida”, ha señalado el concejal de Salud, Roberto Narro, tras ser depositados todos los mensajes de agradecimiento.