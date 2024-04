Núñez lamenta "la desidia del Gobierno de Page, que únicamente se dedica a lanzar titulares que no sirven para frenar los ataques de Sánchez a la región y al país"

lunes 01 de abril de 2024 , 19:19h

El presidente del Partido Popular de Castila-La Mancha, Paco Núñez, ha censurado que el Gobierno de Emiliano García-Page viva en la permanente desidia política, dedicándose “únicamente a lanzar titulares” que “no sirven” para frenar la amnistía, ni para evitar “romper la igualdad de los españoles”, ni para “mejorar la financiación autonómica”.



Así lo ha indicado Núñez antes de la reunión itinerante del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, que se está celebrando en Azuqueca de Henares, junto al portavoz municipal del PP, Mane Corral.



El presidente del PP regional ha lamentado que todos los españoles “vayamos a pagar la quita de la deuda que el Gobierno de Sánchez va a llevar a cabo a Cataluña en perjuicio del resto del territorio nacional” porque “a la hora de votar Page siempre está con Sánchez”.



El voto del PSOE de Castilla-La Mancha, ha continuado, ha permitido aprobar la Ley de Amnistía, que rompe la igualdad de todos los españoles. “Page nunca está cuando se le necesita”, ha dicho, ya que “no tiene hoja de ruta ni unos objetivos claros a alcanzar por parte del Gobierno regional”.



El presidente de la Junta “está más preocupado de otros menesteres que de sacar adelante a Castilla-La Mancha y liderar su futuro para convertirla en referente económico de España”, ya que “sólo se dedica a buscar cuatro titulares, inaugurar cuatro obras o a sus peleas con Sánchez, que lejos de tener consecuencias no paran sus medidas”.



Núñez ha lamentado que Page dijera que iría a Bruselas a defender la agricultura y la ganadería y “mes y medio después” no lo ha hecho. Además, Page ha emprendido una cruzada contra los agricultores ecológicos de la región “a los que va a arruinar al cambiar el sistema de puntuación, para dejarles fuera del cobro de las ayudas”, diciendo que “no tiene dinero para ellos”.



Así, ha incidido en que este ataque “va a mandar a la ruina a cientos de agricultores ecológicos de la región, no pagándoles las ayudas prometidas”.



“Page carece de proyecto para Castilla-La Mancha y perjudica con su desidia política los intereses del conjunto de los castellanomanchegos”, ha aseverado, ya que tras 9 años como presidente de la región “ha realizado 0 kilómetros de autovías”, y está provocando que la región tenga una fiscalidad superior al resto.



En cuanto a su última medida, Núñez ha señalado que el canon del agua va a provocar el cobro de un nuevo impuesto que pagarán todos los ciudadanos que irá “directamente a la Junta”, que se recaudará a través de los ayuntamientos.



“Se trata de un perjuicio para el conjunto de los castellanomanchegos, para las familias, para los autónomos y para las pymes”, ha dicho, ya que “estamos frente a unos gobiernos de Sánchez y de Page que perjudican claramente los intereses de Castilla-La Mancha”, algo ante lo que el PP estará “a la altura” para luchar por una región referente y de futuro.



Por último, ha destacado que las elecciones vascas, catalanas y europeas son “trascendentales” para el futuro de Castilla-La Mancha porque lo que ocurre en el país afecta a la región.