Guadalajara tendrá su primer parque infantil totalmente inclusivo en Adoratrices

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presentado el proyecto que será realidad en unos meses y permitirá que las diferentes capacidades físicas, mentales o de aprendizaje de cualquier niño en Guadalajara, no sean barreras para disfrutar del juego en compañía de otros niños o de su familia

jueves 16 de mayo de 2024 , 18:22h

“En España hay menos de diez ciudades que cuenten con parques infantiles totalmente inclusivos y Guadalajara, en breve, dentro de unos meses va a tener la ventaja de contar con una zona de ocio infantil inclusiva, el primer parque totalmente inclusivo de la ciudad de Guadalajara y esto es una gran noticia”.



Con estas palabras ha presentado esta mañana la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto al concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, la nueva zona de juegos infantiles inclusivos que se va a instalar en el parque de Adoratrices, sobre una superficie de 265 metros cuadrados y una inversión de 212.316 euros, que atiende la demanda de las distintas asociaciones de la ciudad que trabajan por la integración de personas con discapacidad.



“Muchas veces hablamos de inclusión o de integración, pero no se realizan las acciones oportunas para que sea una realidad, por eso pasamos de las palabras a los hechos con esta inversión, con la que aquellos niños con capacidades diferentes dejarán de estar aislados y podrán compartir sus momentos de juego y ocio con otros niños y con sus familias y sentirse así parte del grupo”, ha destacado la alcaldesa.



Guarinos ha explicado los detalles del proyecto en la zona elegida para este parque inclusivo, que está dentro del Parque de Adoratrices y próxima al Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo, donde se van a unir las dos áreas actuales de juego, y se retirarán los equipamientos existentes que ya obsoletos.



Se instalará un nuevo pavimento de seguridad de caucho y se colocarán estos nuevos juegos infantiles inclusivos que proponen un recorrido completo de actividades de juego que además de ser accesibles, estimulan la experiencia sensorial y la motricidad con sonidos, colores y formas, brindando un espacio realmente inclusivo y al aire libre”, ha destacado Guarinos, quien ha indicado que en unos días arrancará la licitación de esta actuación, cuyo plazo de ejecución es de tres meses, “por lo que antes de final de año este parque infantil inclusivo va a ser una realidad para le disfrute de los vecinos.



Por último, la alcaldesa de Guadalajara ha recordado otras actuaciones en zonas infantiles de parques de la ciudad, como los juegos ya instalados en el barrio anexionado de Iriépal, con una inversión de 25.000 euros, y la zona infantil que completará el parque Nuevo Alamín, a punto de adjudicarse, con una inversión de 200.000 euros.



Por su parte el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil ha explicado sobre plano, como se configuran los diferentes tipos de juegos en el futuro parque inclusivo, “donde, entre otras propuestas de juegos estáticos sobre el suelo como las tres en raya con diferentes texturas, también habrá balancines, carruseles, columpios, donde por supuesto cabe una silla de ruedas; intercomunicadores que permitirán que los niños se hablen de un extremo a otro del parque, una casita multijuego, con diferentes actividades y toboganes adaptados, y una tabla de rodillos para que los niños puedan avanzar tumbados con ayuda de sus brazos”.



Alguacil además ha explicado que se ha elegido este Parque de Adoratrices para la zona inclusiva de juegos, “por no tener desniveles, al ser casi plano, y ser en su conjunto muy accesible”.



“El derecho al juego, deja de ser un derecho cuando no se tiene acceso ni oportunidad de disfrutar de él, y eso es lo que estaba pasando con muchos niños de la ciudad con diferentes discapacidades físicas o sensoriales, que ahora si tendrán una oportunidad de juego con todos los demás”, ha concluido Alguacil.