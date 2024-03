Agudo afirma que al PSOE-CLM “le pesan más los sillones que la tierra”, ya que traicionan sistemáticamente a los castellanomanchegos con sus votos

martes 26 de marzo de 2024

Pide a Cristina Maestre explicar a los castellanomanchegos por qué consiente con sus votos que seamos ciudadanos de segunda o por qué permite que se ataque por hablar en castellano en Cataluña



La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado que al PSOE de Castilla-La Mancha “le pesan más los sillones que la tierra”, ya que traicionan sistemáticamente a los castellanomanchegos con sus votos.



Así lo ha señalado ante los medios de comunicación en Toledo, donde Agudo ha sido contundente con el Gobierno de Emiliano García-Page al que ha recriminado que en la campaña de las últimas elecciones generales pedían el voto para Sánchez a los castellanomanchegos ocultando que ese voto serviría para aprobar la Ley de Amnistía.



Y ha recordado que los independentistas nunca han negado sus pretensiones después de aprobar esa ley. “Siempre han dicho que lo volverían a hacer y que la amnistía solamente iba a ser el comienzo del referéndum. Lo han dicho en Barcelona, en Madrid, en Ginebra, en Waterloo…. Ayer Junqueras dijo que si es necesario volvería a la cárcel. Nadie a estas alturas lo dudaba, salvo el PSOE, aunque también lo veían venir”.



En ese sentido, la dirigente popular ha resaltado que “esto es el inicio de las exigencias de los independentistas y Emiliano García-Page lo ha consentido” con sus votos en el Congreso de los Diputados.



“Page ante los medios dice que no va a consentir ningún paso más en la hoja de ruta de los independentistas, pero también dijo que no habría indultos a los independentistas condenados y no solo terminaron aprobándolos, sino que los defienden. También han aprobado la rebaja del delito de malversación y la eliminación del delito de sedición. Ha aprobado todo con Sánchez, a costa de ir en contra de los derechos y de las libertades de los españoles”.



Mientras ocurre todo esto, ha continuado, Castilla-La Mancha sigue perdiendo 1000 millones de euros al año por una financiación “injusta” para nuestra tierra y pierde las inversiones necesarias ya que no va a haber unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.



Desde el PP-CLM, han denunciado desde hace tiempo que el PSOE-CLM “contaba con las herramientas necesarias para frenar todas estas tropelías, pero, sin embargo, han preferido estar con Sánchez”



“Lo único que gana Castilla-La Mancha con los votos de Page entregados a Sánchez son cada día más desigualdades. Las herramientas de Page son 8 votos en el Congreso de los Diputados. Ocho más que los 7 que tiene Junts en el Congreso”.



Del mismo modo, Carolina Agudo ha criticado a la portavoz regional del Partido Socialista y eurodiputada, Cristina Maestre, por defender la amnistía de los independentistas “valiéndose de su escaño en el Parlamento Europeo” y ha apostillado que, también Maestre ha avalado hace unas semanas la discriminación que se hace del castellano en Cataluña con su escaño en Europa.



“La señora Maestre en vez de ofrecerse a seguir en el sillón 5 años más, podría venir de vez en cuando a Castilla-La Mancha, recorrer los pueblos de nuestra tierra y explicar a los castellanomanchegos por qué se consiente y por qué provoca que seamos tratados en Castilla-La Mancha como una región de segunda, o que vaya a Cataluña a decirle a los castellanomanchegos que viven allí, que se les va a atacar por hablar castellano”, ha expresado Agudo.



Por todo ello, la secretaria general ha resaltado que, a los socialistas castellanomanchegos, tanto en Europa como en España, “les pesan más los sillones que la tierra, ya que traicionan sistemáticamente a los castellanomanchegos. Los castellanomanchegos no podemos seguir pagando a dirigentes que solo se preocupan de obedecer las directrices del señor Sánchez y de seguir cobrando dinero público en sus cargos institucionales”, ha concluido.