Paco Núñez a Page: «De nada vale hablar si no se va a actuar»

Núñez afirma que Page “puede quitarle las pilas al mando a distancia” con el que Puigdemont dirige la legislatura con el voto en contra de sus 8 diputados socialistas de Castilla-La Mancha

domingo 25 de febrero de 2024 , 17:19h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado este domingo que Page “puede quitarle las pilas al mando a distancia” con el que Puigdemont dirige la legislatura con el voto en contra de sus ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados.



De esta forma ha respondido a las declaraciones de Page en una entrevista concedida a un medio nacional durante el acto de la Ruta por la Igualdad del Partido Popular que ha tenido lugar en la ciudad de Guadalajara y en el que ha estado acompañado por la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, el presidente provincial del PP de Guadalajara, Lucas Castillo, y la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos.



Allí, Núñez ha insistido en que basta con los ocho votos de los socialistas de nuestra tierra en el Congreso para acabar con los dislates de Sánchez y sus acuerdos con los independentistas que llevan a la ruptura de nuestro país. “De nada vale hablar si no vas a actuar” ha sentenciado, y de nada valen los titulares si luego vas a participar en dichos acuerdos con tu voto afirmativo, ha continuado. Además, ha rematado asegurando que “todos los dirigentes socialistas son responsables de la situación, ya sea por acción o por omisión”.



El presidente de los populares ha recordado que, si hoy hay un elemento clave en la ruptura de nuestro país, es la amnistía. Y ha pedido si alguien puede explicar qué hace el ex alcalde de la ciudad de Guadalajara, Alberto Rojo, votando a favor de la amnistía, al igual que el resto de diputados de Castilla-La Mancha, rompiendo el principio de igualdad entre españoles. Núñez ha confirmado que ese es el PSOE de Page, el que, diga lo que diga, siempre vota que sí a las decisiones de Pedro Sánchez.



El máximo responsable del PP-CLM ha recordado que el pasado jueves el PSOE de Page también dio la espalda al campo y al sector primario votando no a que se elimine el componente ecologista de la PAC; votando no a que se aplace la aplicación de los ecoregímenes; negándose a la aplicación del Plan Regional por el Agua o negándose a la creación de un fondo de contingencia para los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha que trabajan a pérdidas por los altos costes de producción.



Paco Núñez ha recordado que, el pasado jueves, el PSOE de Page demostró su verdadera cara al vetar la lectura de una declaración institucional en las Cortes Regionales en defensa de la Guardia Civil, una declaración que reclamaba a Marlaska que dote de medios suficientes a los agentes, y pedía también que dimitiese de su cargo ante la falta de respeto a la benemérita. Núñez ha recordado también con pesar, que Page fuese capaz, el pasado 15 de febrero, día en el que se conmemoraba la lucha contra el cáncer infantil, de lanzar un vídeo oficial felicitándose por la puesta en marcha de las unidades de cuidados paliativos para niños con cáncer, y que sean las familias de esos niños los que tengan que salir a decir que miente y que esas unidades no están en marcha, a pesar de reclamarlo durante los nueve años de gobierno socialista.



Y es que, según el presidente del PP, “este es el socialismo de Page, que lo único que hace es decirte lo que quieres oír, pero a la hora de la verdad, o no cumple o vota con Sánchez”, y ha afirmado que, frente al socialismo que nos gobierna hoy en España y en Castilla-La Mancha, el PP dará la batalla en la calle y en las instituciones, desde el último afiliado hasta el presidente Feijóo, defendiendo la igualdad entre españoles y mostrándole a Sánchez nuestra repulsa a la ruptura del país y de su Estado de derecho.



Lucas Castillo denuncia la falta de Guardia Civil en la provincia de Guadalajara



Por su parte, el presidente provincial del PP de Guadalajara, Lucas Castillo, ha denunciado la desigualdad que provoca en su territorio la falta de agentes de Guardia Civil, creando una sensación de inseguridad ciudadana en los 288 municipios de la provincia. Así, ha recordado el anuncio de Marlaska de reestructurar la implantación de la benemérita en el país, algo que, según Castillo, “traducido al léxico socialista” quiere decir que van a suprimir los puestos auxiliares, algo que afectará a múltiples municipios de Guadalajara ya que implicará que los agentes dejarán de tener presencia.



Además, ha valorado que “no se puede sustituir agentes por cámaras de seguridad”, lamentando que nadie querrá ir a vivir a los pueblos de la provincia si no cuentan con la presencia de la Guardia Civil y la seguridad que aporta al entorno.



En otro orden de cosas, Lucas Castillo ha reclamado con contundencia un Plan Hidrológico Nacional, un posicionamiento claro que ha puesto sobre la mesa ante “la hipocresía” del PSOE, al que ha dicho que no le importa nada los problemas hídricos del país, añadiendo que hablan de agua, únicamente para tapar su mala gestión, para enfrentar a los ciudadanos o para ocultar la corrupción de su partido.



“Al PSOE no le importa el agua, nunca ha legislado y la usan para enfrentar”, por eso ha afirmado rotundamente que “del PSOE ni una lección en materia de agua”. El presidente provincial de los populares en Guadalajara ha aprovechado, además, para preguntar por algunas infraestructuras como la tubería de Morillejo, que llega quince años tarde.



Guarinos recuerda que Alberto Rojo vota a favor de la Amnistía



La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha aprovechado su turno de intervención para denunciar las desigualdades que provoca el gobierno de Sánchez, que rompen la convivencia entre españoles por conveniencia política. Así, ha criticado que sean siete votos los que decidan el futuro de España y Guadalajara, y ha recordado que, desde la ciudad, se ha alzado la voz alto y claro diciendo no a la amnistía, fue el pasado 12 de noviembre, cuando más de 9.000 guadalajareños se manifestaron en contra de los dislates de Sánchez.



Ana Guarinos no ha querido dejar que pase la ocasión de recordar que el ex alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, ha dicho sí a la amnistía, plegándose a su jefe, Pedro Sánchez, por un sueldo y unos meses más en un sillón. Ha lamentado así, que los socialistas no piensen en el beneficio para Guadalajara, ya que no aporta ninguno, y piensen más en robar las inversiones que pertenecen a la ciudad para dárselas a otros.



“Cada euro de más que va a Cataluña es un euro de menos que viene a Guadalajara”, ha lamentado la alcaldesa que ha reclamado a su vez una financiación más justa para los ayuntamientos con el único interés de prestar servicios para sus ciudadanos. Por último, ha sentenciado que el gobierno de Sánchez es “un peligro y una amenaza” para la igualdad entre españoles, pero ha asegurado que, desde Guadalajara, “nos mantendremos firmes” en la defensa de la Constitución, que garantiza la concordia y los derechos y libertades de los españoles.