“Es incomprensible que los 8 diputados de Page hayan votado a favor de la Amnistía”

El PP anima a los diputados socialistas castellanomanchegos, “incluyendo a Page”, a firmar el manifiesto en contra de la Amnistía que ayer firmaron los diputados del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 31 de enero de 2024 , 18:14h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La viceportavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha calificado de “incomprensible que los 8 diputados de Page votaran ayer a favor de la Amnistía en el Congreso de los Diputados.



Así lo ha resaltado hoy en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en la sede de Toledo, Hernández ha criticado que los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, ayer votaran sí a la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados, “mientras Emiliano García-Page sigue declarando ante los medios todo lo contrario”.



Una amnistía que no ha salido adelante ya que Junts ha votado en contra porque, según Hernández, “quieren más”. Exigieron incluir una serie de enmiendas que no se materializaron y con su votó en contra, alargan el proceso. “Así se garantizan tener el tiempo suficiente para negociar que se pueda amnistiar a todos aquellos que a Junts les interesa”.



“Es incomprensible que los diputados socialistas castellanomanchegos estén votando a favor de la amnistía que es inconstitucional y vulnera derechos fundamentales como el de la igualdad. Ataca directamente la separación de poderes, provocando un clima de inestabilidad nefasto para el conjunto de los españoles y por ende de los castellanomanchegos”, ha afirmado Hernández.



También, ha añadido, que es más “inaudito todavía” que el Parlamento de Castilla-La Mancha no aborde esta cuestión “porque Page lo prohíbe”.



“No vale decir que no es una competencia autonómica porque otras competencias nacionales también se debaten cada día como, por ejemplo: la PAC o el agua. Y todas afectan a los castellanomanchegos. La amnistía recorta nuestros derechos porque nos convierte en ciudadanos de segunda”, ha expresado.



De otra manera, Alejandra Hernández ha reprochado que el PSOE-CLM rechazara celebrar un Pleno extraordinario el pasado martes para abordar un debate de rechazo conjunto de todos los diputados castellanomanchegos a la amnistía y se pregunta de manera retórica, “¿qué tiene que esconder Page en las Cortes regionales?, ya que es el único Parlamento de España que no ha debatido la ley de amnistía”.



A su vez, la viceportavoz ha animado a los diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, “incluyendo a Page”, a firmar el manifiesto en contra de la amnistía que ayer hacia público el presidente del Partido Popular regional, Paco Núñez, el cual ha sido firmado por todos los diputados del PP-CLM.



“Ese manifiesto ha sido enviado a los portavoces del PSOE y VOX. Estos últimos, ya nos han comunicado que lo apoyan. Ahora queda saber si los diputados del PSOE-CLM apoyan el manifiesto en contra del amnistía y que recoge las palabras de Emiliano García-Page”.



Por último, Hernández ha sido contundente con García-Page al que tacha de “mentiroso e hipócrita” por mostrar una “doble cara”: la que enseña ante los medios y la contraria, “votando a favor de todo lo que quiere Sánchez para mantenerse en la Moncloa y no actuando donde debe hacerlo. Pero ya no engaña a nadie, ni a los suyos que hasta reniegan de él”.



“Page no es el socialista bueno que se atreve a alzar la voz contra Sánchez, ya que sólo busca los titulares de prensa para tener protagonismo. A Page lo que le falta son agallas. Si fuese valiente, se habría ido del PSOE. Todo esto solo demuestra que Page solo mira por sí mismo, ni por el partido, ni por los españoles y mucho menos por Castilla-La Mancha”, ha concluido.