La jueza María Jesús del Barco califica de "falta de respeto a la independencia judicial" las acusaciones de Pedro Sánchez en su nueva carta sobre la investigación a Begoña Gómez

María Jesús del Barco: "Si la decisión del juez Peinado hubiera sido archivar, no tendríamos carta"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 05 de junio de 2024 , 20:45h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

María Jesús del Barco es jueza y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, y ha analizado este martes en La Linterna la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras saberse que su mujer, Begoña Gómez, está citada a declarar para el próximo 5 de julio. “Si la decisión de Peinado hubiera sido archivar o sobreseimiento de las acciones, no hubiéramos tenido la carta, al presidente del Gobierno le hubiera parecida estupenda esta 'interferencia'”, critica la magistrada en COPE.



Para Del Barco, “meter al juez en el debate tan poco agradable del fango es una falta de respeto a la independencia judicial”. Y es que hay un punto de la carta del líder del Ejecutivo que ha querido comentar la jueza, y ha sido la parte en la que el presidente señalaba una supuesta norma no escrita por la que un juez no debe firmar una citación en campaña electoral.



“Si es una norma no escrita desde luego validez no tiene ninguna”, apunta la magistrada a Expósito. “Los tiempos de los jueces y los procedimientos no tienen nada que ver con la de los políticos, que parece que quieren que acompañemos nuestras decisiones a sus tiempos, y no”. En cualquier caso, para María Jesús del Barco, a ningún juez le gusta que le caiga un cisma mediático como este, como apuntaba en La Linterna, donde matizaba que “por suerte para los ciudadanos este tipo de declaraciones no influye de ninguna manera en los jueces”.