Rubén Albés: “Esto va de quien no se rinda”

domingo 10 de marzo de 2024 , 12:49h

El entrenador del Albacete Balompié, Rubén Albés, ha comparecido en rueda de prensa al término del partido. El míster ha declarado que la derrota ante el Oviedo “es un golpe para el equipo porque hemos hecho un partido para sumar ante un buen rival”. “Hemos ido de más a menos y hemos perdido fuerza en los últimos minutos, justo cuando el partido se ha vuelto loco y ahí hemos ido a peor. Hemos hecho una buena primera parte, pero nos hemos desinflado en la segunda”.



Cuestionado por cómo se encontraba a nivel personal, el técnico ha afirmado que está “con muchas fuerzas”. “Soy fuerte y he estado en situaciones peores que éstas. No es la primera vez que nos vemos en este escenario”. En este sentido ha recordado su etapa en el Lugo. “La situación que tuve en el Lugo fue mucho más dramática”. “Hay que trabajar mucho y hay que confiar y creer futbolísticamente porque si no pierdes la identidad y te conviertes en un equipo a la deriva. Más de lo que se han dejado los futbolistas hoy es difícil dejarse, pero esto va de quien no se rinda. Nos están golpeando mucho, pero hay que mentenerse de pie porque si caemos a la lona entonces estaremos perdidos”.



Sobre los pitos a Ros, el gallego ha puntualizado que en el gol “Ros defiende su marca, pero le pitáis porque un futbolista que no queréis y yo tengo que hacer lo mejor para el equipo. En este caso remata el jugador que está detrás y no le toca a él defender”. “Ros y Glauder tienen fijadas sus marcas. Tengo que revisar la jugada bien, pero este segundo gol es un poco mala fortuna porque el balón parece que también toca en una pierna”. Para el míster “es necesario contar con todos los futbolistas, y cuando hay bajas, hay jugadores que deben dar un paso adelante. Pacheco, por ejemplo, es un jugador más y que está trabajando bien”.



Sin embargo, “esto es fútbol y a veces es muy cruel”. “Les hemos permitido poco y hemos sido valientes, pero delante teníamos un muy buen equipo con un buen entrenador y que está en una gran dinámica. Yo, como entrenador, tengo que hacer un análisis más extenso y no puedo quedarme con el resultado”. “Si estamos donde estamos es porque nos lo hemos ganado nosotros, pero quedan muchas jornadas por delante y estamos muchos equipos en la pelea”.



Rubén ha recordado que “cuando los equipos están abajo, normalmente, les pasa lo que a nosotros, que con poquito te hacen daño. Nosotros somos los mayores afectados cuando las cosas van mal”. Preguntado por el arbitraje ha espetado que “hablar de los árbitros me cansa, me aburre y no me beneficia en nada, es más, si hablo de los árbitros encima va a parecer que me estoy excusando”. Sobre la afición, ha añadido que “la afición es la que es”. Los que están siempre, en las buenas, en las malas, hago frío, haga calor, esos son los que importan y esos son los que van a estar siempre y van a tener una castaña de domingo como vamos a tener nosotros”.



Por último, y en cuanto a los pitos, el entrenador, como es lógico, ha apuntado que “no me gustan”.



“Juanma, con más o menos acierto, se lo deja todo. Es verdad que no ha conseguido la eficacia que se le pide a los jugadores de arriba, pero no se borra y es un jugador muy profesional. Que más quisiera él que marcar más goles, pero no puedo criticar a un jugador que lo da absolutamente todo independientemente de cómo le salgan las cosas”.