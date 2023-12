Último viaje para olvidar : Errores defensivos del Alba facilitaron el triunfo del Mirandés (2-0)

El Mirandés se impuso 2-0 al Albacete Balompié en el encuentro disputado este sábado en el Estadio Municipal de Anduva gracias a un doblete de Carlos Martín.

domingo 17 de diciembre de 2023 , 13:44h

El Alba se quedó a cero en la fría noche de Miranda. Acostumbrado a tal recibimiento al llegar a Anduva a estas alturas de la temporada, el equipo se preparó para un partido de vaivenes pero no pudo responder a los golpes que le dio el conjunto rojo.



El inicio fue equilibrado, con llegadas en ambos bandos. Varios ‘casis’ y pocas certezas hasta que en el minuto 24, el goleador local, Carlos, aprovechó un error de la zaga manchega para desestabilizar el marcador.



El Albacete se veía obligado a subir el termostato, y lo hizo con acciones en campo rival que no se convirtieron en ocasiones.



La segunda mitad tuvo mas dominio del Alba, pero mismo guion que la primera. Carlos transformó un penalti en el minuto 20 de la reanudación para doblar la ventaja y asestar un golpe definitivo que no definitorio al encuentro.



Porque el Alba lo siguió intentando, con claras llegadas en las botas de los atacantes. Quiles, Juanma o el debutante Pedro Benito.



No hubo manera y solo queda mirar al frente, donde muy cerca se ve el partido del martes en el Belmonte