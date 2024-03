Día gris para el Alba que cae ante el Real Oviedo (1-2)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 10 de marzo de 2024 , 12:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En un sábado desangelado, frío, lluvioso e incómodo para estar, el albacetismo se quedó congelado tras una derrota en los instantes finales en la enésima actuación que fue merecedora de sumar, pero en la que no se hizo. Porque el Albacete no fue menos que el rival, pero no pudo tener puntos.



El Real Oviedo empezó con fuerza, con el músculo de su talento la fuerza de su buena inercia. El Albacete se estiró y pisó área rival. Pero no solo hizo eso, sino mucho más. De hecho, la mejor ocasión del primer acto llevó sabor manchego. Fuster, en el minuto 39, enganchó un gran disparo desde el pico que se cruzó como una exhalación, obligando a Román a hacer una gran estirada.



Sin goles en el medio tiempo y con un tortazo en toda regla tras la reanudación. En el minuto 52, Moyano aprovechó un pase al hueco para plantarse en la meta blanca y convertir el primer gol de la tarde.



Tocaba mostrar personalidad y el Albacete lo hizo. Redobló esfuerzos, movió fichas y no solo tuvo ocasiones, sino que las convirtió. Pasada la hora de partido, Carlos Isaac apareció en área asturiana, y tras varios centros, pudo enganchar un gran chut que besó las redes.



Alegría y motivación con la que el Albacete siguió creando juego y ocasiones. Fuster, Fidel o Quiles rozaron el 2-1, especialmente en las botas del ’21’. No se produjo y poco antes del tiempo de descuento, Seoane cazó un balón en el área para helar a un equipo que ahora debe poner toda la carne en el asador.