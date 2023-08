El Alba, castigado desde los once metros, sufre la primera derrota del curso

lunes 28 de agosto de 2023

Los primeros instantes fueron de tanteo. Sin grandes alardes ni ocasiones, cada tentativa sobre área rival era abortada. El partido transcurrió calmado hasta que de una vino la tempestad. Y nos dio en la cara. En el minuto 20, el árbitro, tras observar el VAR, decretó penalti a favor del CD Leganés por manos en el área manchega. Gol y frío sobre el cielo pepinero.



La desventaja obligó al Alba a replantearse el partido y redoblar esfuerzo. Fue erre que erre en búsqueda de ocasiones pero no pudo evitar irse al intermedio por debajo en el marcador.



La segunda mitad fue distinta. El Alba transitaba más y llegaba mejor, con más diente. Pero tuvo algo en común con la primera: en el minuto 20, penalti a favor del equipo local. 2-0 y doble dificultad.



El Alba no desfalleció, movió el banquillo con un triple cambio y fue a por la meta pepinera. Escriche, una de las novedades, rozó el tanto en su primer contacto con la bola. Pero ni así de ninguna otra forma logró marcar el Alba.



Primera derrota en el primer partido a domicilio y en el primer día que no ve puerta. Noche para olvidar. Llega una nueva semana con una nueva historia. En casa, en un nuevo mes y con un nuevo reto.