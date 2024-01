Rubén Albés: “Como entrenador tengo que hacer lo mejor para sacar el grupo adelante”

sábado 20 de enero de 2024 , 20:31h

El entrenador del Albacete Balompié, Rubén Albés, comparecía con semblante muy serio en sala de prensa. El técnico ha iniciado su discurso explicando que su equipo había sido superior al rival “aunque eso no significa que hayamos hecho un buen partido”. “Hemos tenido ocasiones y muy claras, pero no hemos sido capaces de materializarlas. Eso al final pasa factura. Tampoco hemos sido capaces de defender mejor la acción del gol”. En este sentido, el gallego ha apostillado que seguimos “encajando demasiado y esto nos penaliza”. “Ahora se nos abre un escenario diferente y tenemos que ser capaces de aprender a convivir con luchar en la parte de abajo”. “Te quedas frustrado por cómo se ha dado el partido porque hemos tenido ocasiones claras en la primera y en la segunda parte, pero si no concretas, dejas el partido abierto con la opción a perderlo como ha sucedido”, ha explicado.



Cuestionado por qué resultaba más difícil, si trabajar la parte psicológica de su equipo o la deportiva, el míster asegura que, probablemente, “es más difícil recuperar el aspecto anímico porque hay que comenzar a vivir con la tensión de vernos en una situación fea más abajo en la tabla y, al final, lo anímico arrastra también lo futbolístico”. “Como entrenador tengo que hacer lo mejor para sacar el grupo adelante y todos debemos ser adultos, responsables dar la cara y demostrar personalidad”.



Sobre sus cambios en la alineación, como la incorporación de Olaetxea de central, Rubén ha respondido que “siempre alineamos a los jugadores que vemos mejor”. “Los cambios se hacen buscando lo mejor para el equipo y también para proteger a los jugadores. Momo, por ejemplo, es uno de los nuestros y ahora no está pasando por su mejor momento y hay que ayudarle también”.



Por último, ha afirmado que “se ha comunicado a algunos jugadores que se les busca una salida para que otros compañeros puedan venir, pero por ahora estamos los que estamos, y tenemos que ir a muerte”.