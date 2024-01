Rubén Albés: "Ha sido un partido igualado, bonito para el espectador"

domingo 14 de enero de 2024

“Ha sido un partido igualado, bonito para el espectador. Nos hemos condenado con errores en el área. Hicimos lo más complicado, levantarnos de ese 2-0. Hemos empujado para ver si podías completar la remontada, pero nos vamos con c pero puntos, con la misma sensación de que somos un equipo que compite bien en cualquier campo pero la frustración de no sumar”, iniciaba Albés en su comparecencia.



Y es que el equipo atacó y jugó con valentia. “Generamos ante un buen equipo como el Levante un gran volumen de ocasiones. Sin haber concedido mucho, nos han vuelto a castigar en exceso”.



“El resultado final siempre refleja lo que pasó en el campo. Esto va de acertar más y equivocarte menos”, adjuntó.



Y espera que el equipo redoble esfuerzo ante lo que viene. “Cuando tienes menos puntos de los que te gustaría hace falta más trabajo par lograr victorias. Tenemos que ser conscientes de que tenemos por delante una segunda vuelta muy exigente en la que nos vamos a tener que esforzar mucho para sacar cada punto”.



“Nuestro objetivo es la permanencia y vamos a luchar por ello, eso ya te lo ha dicho la primera vuelta. No hay que engañarse ni mentirse. Esa va a ser nuestra lucha y tenemos que enfrentarla y vivir con ella”, zanjó el preparador gallego.