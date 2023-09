Rubén Albés: “Hemos hecho un buen partido y eso me pone contento”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 17 de septiembre de 2023 , 13:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El entrenador del Albacete Balompié, Rubén Albés, ha comparecido en rueda de prensa al término del encuentro. Ante los medios presentes, el gallego ha explicado que su sensación “es hemos hecho un buen partido y ante un gran equipo que ha jugado valiente y con energía”. “Hemos generado un número alto de ocasiones y la pena es no haber marcado algún gol más para haber cerrado antes el partido”.



En este sentido ha añadido que “el rival juega, y lo más positivo, es que hemos ganado sin tener una gran efectividad”. “El haberlo hecho sin tener un alto porcentaje de finalización es positivo, como digo, y me quedo con eso”.



El míster también entiende que su equipo está encajando goles en las pocas ocasiones que concede, algo que esperan corregir. “Generamos mucho, más que rival, y normalmente concedemos poco, la pena es que con ese poco también nos marcan”. “Aún así creo que hemos hecho un buen partido y eso es lo que me pone contento y por lo que me voy contento”.



Por otra parte, Albés ha afirmado sentir que “el equipo es bastante redondo, independiente de los resultados”. “Como colectivo lo veo así, aunque nos falta coger esa dinámica en la que tengamos ese flow para tener una dinámica más positiva”. Cuestionado por Dani Escriche, uno de los hombres destacados del partido, ha valorado: “Escriche nos ha dado mucho con y sin balón y lo habéis visto. Es un jugador fundamental para nosotros”, ha finalizado.