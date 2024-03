El PP insiste en que los castellanomanchegos merecen saber si Page cree que Ábalos y Armengol deben dimitir

Ahora que nos interesa a los castellanomanchegos y a los españoles escuchar a Page, está callado y no sale”

sábado 02 de marzo de 2024 , 13:51h

La viceportavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha insistido en que los castellanomanchegos merecen saber si Page cree que Ábalos y Armengol deben dimitir.



Así lo ha resaltado hoy en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en la sede regional, donde Hernández ha sido contundente con Emiliano García-Page al que urge a contestar la pregunta: “¿Ábalos y Armengol deben dimitir, sí o no? Es sencillo, y nuestros vecinos necesitan una respuesta”.



Hernández ha señalado que desde el PP-CLM llevan una semana preguntando al secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha la misma pregunta, pero Page por el contrario todavía “no ha sido capaz de dar su opinión”.



“Desconocemos todavía si Page cree que Ábalos debe dimitir y dejar el acta, o si, por el contrario, cree que hace lo correcto yendo al grupo mixto. Pero el jefe del PSOE en Castilla-La Mancha no ha sido capaz de explicar al conjunto de los castellanomanchegos cómo ve este asunto y cuál es su opinión al respecto”, ha añadido.



A su vez, ha continuado, a los populares les gustaría saber también si Page cree que Armengol y Ángel Víctor Torres están actuando correctamente. “¿Cree Page que nuestro país se merece este bochorno?”.



La viceportavoz ha dicho que nos encontramos ante un escándalo de corrupción sin precedentes ocurrido en el peor momento de la historia reciente de España, el caso Koldo, “que también es el caso Ábalos y por extensión el caso Sánchez”. Según Hernández, si la responsabilidad política para el PSOE es de Ábalos y mañana fuese imputado, “la responsabilidad política será de Sánchez, que es quien le nombró. Porque hemos oído decir a altos cargos del PSOE que la responsabilidad política es de Ábalos por nombrar a Koldo”.



“Mientras los sanitarios luchaban contra viento y marea para salvar vidas, no siempre con los equipos de protección adecuados y fallecían nuestros paisanos solos en las camas de hospital, hubo un grupo de desalmados que se enriquecieron presuntamente llevándose comisiones de la mano de altos cargos socialistas en la compra de material sanitario”.



Asimismo, Alejandra Hernández ha recordado que Ábalos mantenía una gran relación con Emiliano García-Page, ya que visitó la región en muchas ocasiones y firmó el libro de Honor de Castilla-La Mancha a petición de Page.



“Es urgente que Emiliano García-Page deje de estar escondido y hable. Sobre todo, porque estamos acostumbrados a que salga en prensa dando titulares grandilocuentes cuando le interesa, y ahora, que es cuando nos interesa a los castellanomanchegos y a los españoles, está callado y no sale, porque no le interesa”, ha finalizado.