El PP reclama a las integrantes socialistas del Gobierno de Page condenar públicamente y de forma rotunda los últimos detalles del caso Ábalos

“Los conceptos de Bizum que han salido a la luz refiriéndose de forma completamente deplorable a los gastos en los que presuntamente se llevaban a cabo esos fondos, dan un rotundo asco”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 05 de marzo de 2024 , 17:23h

La secretaria de la mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del PP-CLM, Tania Andicoberry, ha reclamado a las integrantes socialistas del Gobierno de Page condenar públicamente y de forma rotunda los últimos detalles del caso Ábalos.



Así lo ha resaltado hoy en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa, donde Andicoberry ha reiterado con contundencia que ante la trama de corrupción que afecta de lleno al PSOE nacional, el Gobierno de Emiliano García-Page se mantiene “en silencio”.



“Catorce días después de que saltara la trama de las mascarillas, seguimos sin tener una reprobación radical de Page y su equipo de gobierno. Todavía no ha habido dimisiones por parte del PSOE, ni exigencia de responsabilidades a todas y cada una de las personas afectadas por esta trama que estamos conociendo a través de los medios de comunicación”, ha añadido.



En ese sentido, la diputada ha subrayado que Emiliano García-Page no ha mostrado la contundencia que los castellanomanchegos están esperando y que merecen.



“Las noticias no pueden ser peores cada día. Los conceptos de Bizum que han salido a la luz que se refieren de forma completamente deplorable a los gastos en los que presuntamente se llevaban a cabo esos fondos, dan un rotundo asco”, y por eso han preguntado desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha en una semana donde toma protagonismo la mujer, ¿qué tiene que decir la consejera de Igualdad de esta tierra?



“Ante estas informaciones tendrían que salir y pedir responsabilidades con contundencia, exigir dimisiones y desde luego condenar de forma rotunda esta trama que cada día afecta a más personas del Partido Socialista y que presuntamente se han visto involucradas en ellas”, ha expresado.



Además, ha criticado que las tramas del Partido Socialista “siempre acaban igual, con el dinero de los ciudadanos en fiestas, en mariscadas, en prostíbulos o en conceptos de pagos de Bizum absolutamente deplorables”.



Desde el PP-CLM, han condenado con contundencia los hechos y han exigido depurar todas las responsabilidades que competan a todas y cada una de las personas que se encuentren implicadas en esa trama.



“Es un tema lo suficientemente serio como para pedir que nuestros representantes públicos lo condenen con contundencia y para que dejen de ponerse al lado de un PSOE que lo que ha demostrado es que prefiere proteger sus siglas antes que a sus vecinos”, ha finalizado.