El PP advierte que “los sablazos fiscales de Page” solo traen la ruina económica y social de los castellanomanchegos y son un muro para el avance de CLM

sábado 22 de junio de 2024 , 13:04h

El viceportavoz parlamentario y diputado autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno Moya, ha advertido que “los sablazos fiscales de Page” solo traen la ruina económica y social de los castellanomanchegos y son un muro para el avance de Castilla-La Mancha.



De esta manera se ha referido hoy el diputado regional, que ha querido mostrarse contundente con las políticas socialistas del Gobierno de Emiliano García-Page, ya que asegura que frenan nuestro desarrollo económico y social a través de “sablazos fiscales”.



“Page no cree en la bajada de impuestos, ni en mitigar la situación de autónomos y pymes con ayudas, incentivos y rebajas fiscales. Al revés, se dedica a crear nuevos impuestos como es el canon del agua”. Un impuesto, según Moreno Moya, “innecesario que solo pretende meter la mano en los bolsillos de los castellanomanchegos” y que afecta a todos los ciudadanos de la región, “desde la familia más humilde a los autónomos, pequeños, medianos empresarios o negocios de pueblos”.



En este sentido, el diputado autonómico ha subrayado que las acciones de García-Page “responden al socialismo más auténtico que conocemos” aunque quiera dar ante los medios de comunicación “una imagen de moderado”, refiriéndose así a sus postulados económicos que en palabras del diputado “son completamente socialistas y van en contra de empresas y autónomos, a los que solo sabe poner trabas en el camino”.



Un ejemplo muy claro de ello, ha apostillado, se ratificó el pasado jueves durante la sesión plenaria en las Cortes de Castilla-La Mancha, “donde el PSOE en bloque, liderado por Page, votó en contra de una propuesta ambiciosa del Grupo Parlamentario Popular, con la que buscamos encaminar a la región a una bajada generalizada de impuestos”.



A través de esa propuesta el PP asegura conseguir más recaudación y una mejor prestación de los servicios, al igual que ya han hecho comunidades autónomas vecinas gobernadas por el Partido Popular donde han modificado la tarifa autonómica del IRPF para contrarrestar los efectos de la inflación. “Page debería copiar esas medidas más que necesarias en Castilla-La Mancha porque lideramos los peores datos, somos una de las regiones con mayor presión fiscal sobre el contribuyente”.



“Page es exactamente igual que el resto de líderes de la izquierda. Desde su puesto de responsabilidad están ignorando a los empresarios y metiéndoles la mano en el bolsillo. Sus declaraciones de ayer en los premios empresariales de FEDA en Albacete, no hacen más que demostrar que sigue siendo un tremendo hipócrita, ya que de nada sirve decir que quiere que los empresarios ganen mucho dinero, cuando se dedica a ponerles nuevos impuestos como él ya citado canon del agua. Si algo está quedando claro esta legislatura es que Page es un político sin palabra”.



Desde el PP-CLM, han asegurado que van a seguir reclamando que el Gobierno de Emiliano García-Page “se sume a la senda de bajada fiscal que ya están llevando a cabo las CCAA del PP, como es el caso de Madrid o Andalucía, que están demostrando que, gracias a dichas medidas, se mejora la prestación de servicios públicos y, las familias y las empresas tienen mayor capacidad de ahorro y mayor posibilidad de desarrollo de proyectos”.



Por todo ello, Moreno Moya ha remarcado que, “si Page no cambia el rumbo de sus políticas socialistas, van a llevar a Castilla-La Mancha a la ruina económica y social, y lo hacen porque no creen en la región, ni en su gente, ni en su desarrollo. En definitiva, las políticas socialistas de Page basadas en sablazos fiscales, frenan nuestro desarrollo y son un muro para el avance de Castilla-La Mancha”.