El PP lamenta que los secretarios provinciales de Page hayan firmado un cheque en blanco a Sánchez para que pacte una amnistía o un referéndum de independencia

Informa del inicio de los trámites para que las Cortes recurran al Tribunal Constitucional en el caso de que haya amnistía o referéndum de independencia

miércoles 04 de octubre de 2023

miércoles 04 de octubre de 2023 , 13:01h

La viceportavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha lamentado este miércoles que los secretarios provinciales del PSOE de Page hayan firmado un cheque en blanco a Sánchez con el que dan vía libre para que pacte una Ley de Amnistía o un referéndum de independencia a cambio de su investidura.



Así se ha pronunciado Hernández ante los medios en una rueda de prensa en la que ha calificado la situación de “tremendamente preocupante” tras preguntarse qué van a hacer los diputados del PSOE-CLM en las Cortes en la investidura, a lo que ella misma se ha contestado: “votar con Pedro Sánchez”.



La viceportavoz de los populares ha recordado de nuevo ese manifiesto que el pasado domingo firmaron los cinco secretarios provinciales socialistas: Álvaro Gutiérrez, Pablo Bellido, Luis Carlos Sahuquillo, Josele Caballero y Santiago Cabañero. Y ha añadido que “ya nadie cree a Page”, ya que “no tiene palabra” al mandar a sus secretarios provinciales a firmarle un cheque en blanco a Sánchez.



Tras esto, se ha preguntado qué va a hacer Page si Sánchez negocia una Ley de Amnistía y un referéndum de independencia, “¿seguir hablando?”, y ha afirmado que “las palabras de Page se las lleva el viento” porque la política va de votar, de decisiones que se publican en un boletín oficial o un diario de sesiones y, de momento, ya hemos visto cuál es la actitud de Page, decir una cosa y votar la contraria.



Alejandra Hernández ha rematado diciendo que, ante el proceso especialmente relevante que se inicia en nuestro país con las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez, un proceso que afecta de lleno a Castilla-La Mancha, y ha anunciado que, desde el PP no vamos a tolerar que haya desigualdad entre españoles, que los castellanomanchegos no se conviertan en ciudadanos de segunda, como quiere hacer el PSOE.



Censura en el parlamento regional



Sobre otro asunto, la viceportavoz del PP-CLM ha afirmado que “el gobierno de Page y el PSOE-CLM han decidido utilizar la censura”, y ha relatado que, el PSOE en las Cortes, en primer lugar, decidió modificar el reglamento del parlamento, en solitario, teniendo en contra al resto de grupos parlamentarios. Y lo hicieron para que no se pueda debatir sobre temas nacionales. Una decisión que impedirá hablar de agua, de financiación autonómica, incluso de Sanidad, o de la PAC, que depende de una política comunitaria, lejos de la competencia autonómica.



Lo que esconde esta decisión de Page, según ha aseverado Hernández, es que no quiere volver a votar en las Cortes justo lo contrario de lo que afirma cuando se pronuncia en los medios de comunicación. Ya lo hizo con los indultos, con la reforma del Código Penal, con la Ley del sólo sí es sí; y ahora dice estar en contra de la amnistía y el referéndum de independencia, pero se niega a que se debata y se vote en las Cortes el asunto. Lo hace, según la viceportavoz popular, porque si llegara el caso volvería a votar las tesis de Sánchez.



“Es esta y no otra cuestión la que ha llevado al PSOE a vetar cualquier tipo de debate nacional en las Cortes, que Page no tenga que volver a votar”, ha afirmado, añadiendo que Page ha perdido su palabra porque todo el mundo ve que dice una cosa y vota lo contrario.



“Esta censura en el parlamento regional es inaceptable” ha comentado Hernández, que ha recordado que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ya ha anunciado que se va a pedir en las Cortes que, en el caso de que se acepte una amnistía o un referéndum, se pueda recurrir al Tribunal Constitucional. Ayer, de hecho, el propio Núñez se reunía con el portavoz del PP en el Senado, Javier Arenas, para iniciar los trámites de esta cuestión, que tiene que venir avalada por cincuenta senadores.



Por último, ha indicado que el PP va a recurrir al Constitucional esta decisión porque “no es de recibo” que en un parlamento no se pueda hablar de aquellas cuestiones que afectan a todos los vecinos de la región.