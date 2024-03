Solo unos privilegiados pudieron disfrutar en el Fogón del Vallejo de una exquisita Cata de Angus

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 02 de marzo de 2024 , 13:42h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Lleno a rebosar en otro acontecimiento culinario del Restaurante El Fogón del Vallejo en Alovera



La dirección del establecimiento se comprometió a tener el mismo evento durante el próximo mes de octubre dado el gran número de personas que no pudieron asistir por colgar el cartel de lleno total.



En esta ocasión se optó por una Armonía de Carne de Angus con diferentes tipos de vino de 4 Denominaciones de Origen de España.



Presentaron la noche Juan Vicente Hernández ( gerente del establecimiento), Chema Orozco , propietario de la Finca “ Huerta de las Monjas” de “ Angus del Henares y el propietario de una de las empresas “ Carnicería El Artesano” que comercializa la carne de estas reses,Pedro Antonio de Gracia, l



Explicaron debidamente tanto el origen de esta carne tan reconocida como los diferentes Cortes para su buen aprovechamiento y la adecuada armonía de las elaboraciones con los vinos elegidos.



Se inició la Cena/Cata con un STEAK TARTAR, para el cual se eligió un vino blanco de la Tierra de Castilla de la variedad de uva Chardonay con la marca Olympo de Manzanares ( Ciudad Real).



A continuación se pasó a la degustación de unas PATATAS GUISADAS CON FALDA DE ANGUS con un maridaje de un vino de la D.O. Toro “La Enfermera” de la variedad tinta de Toro.



Se siguió con un RAGUT DE MORCILLO con verduritas para el cual se optó por un vino de maceración carbónica de la Rioja Alavesa “ Luberri” de las bodegas Monge Amestoy.



Como plato principal se sirvieron unos TATAKIS DE LOMO ALTO Y BAJO con SÉSAMOS BLANCO Y NEGRO Y SAL DEL HIUMALAYA regados con “ Bassus Pinot Noir” de la D.O. Utiel-Requena de las Bodegas Hispano Suizas.



Como colofón final el público tomó un postre que consistió en Pera al Vino de Pioz.



Gran trabajo el desarrollado por el Equipo de Cocina dirigido por Maru Bustillo que hizo las delicias de los cerca de 80 privilegiados que llenaron este restaurante de Alovera, El Fogón del Vallejo.