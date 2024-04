Patricio pregunta a Page “cuándo piensa recuperar la Carrera Profesional Sanitaria” y lamenta su falta de compromiso con el sector

Señala que la Atención Primaria y la Especializada está en una “situación insostenible” frente a la “desidia del PSOE y la inacción de Page”

jueves 18 de abril de 2024

La viceportavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senadora, María Patricio, ha preguntado a Emiliano García-Page “cuándo piensa recuperar la Carrera Profesional Sanitaria”, a lo que se ha comprometido en las campañas electorales de 2015, 2019 y 2023 y que no ha cumplido, algo que demuestra “su falta de compromiso” con los sanitarios de la Comunidad Autónoma.



Así lo ha indicado Patricio en una rueda de prensa en la sede regional del PP en Toledo, donde ha lamentado el estado de la sanidad regional, con una Atención Primaria y Atención Especializada en una “situación insostenible”, que aguantan los pacientes y los profesionales “frente a la desidia del PSOE y la inacción de Page y su Gobierno regional”.



La viceportavoz ‘popular’ ha indicado que la Atención Primaria preocupa al PP de Castilla-La Mancha, ya que los datos señalan que un 20 por ciento de las citas se dan para más de 11 días, esto quiere decir “que hay pacientes que esperan incluso dos semanas para poder ser vistos por su médico de cabecera”.



La cobertura de los Centros de Salud, ha continuado Patricio, se presta “de forma irregular”, consecuencia “de que no se cubren las ausencias de profesionales, asumiendo los propios compañeros esta carga extra de trabajo”.



“Y en algunos pueblos de la región la nefasta gestión socialista no sólo afecta a la demora en la atención, ya que directamente se ha producido el cierre de las consultas en muchos consultorios”, ha añadido, al tiempo que ha culpado a los gestores socialistas de esta situación “que únicamente hacen anuncios que nunca llegan y salen los primeros en las fotos cuando hay que poner la primera, y la única, piedra del próximo centro sanitario”.



Patricio ha recordado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha es el único con la Carrera Profesional Sanitaria “paralizada” en todo el país. Así, ha destacado que el PP reclamó ayer en la Comisión de Sanidad de las Cortes regionales su recuperación y Page y el PSOE “volvieron a votar no”.



“La triste realidad es que el presidente regional nos tiene muy acostumbrados a las mentiras y a las manipulaciones, ya que unos días dice una cosa y esa misma tarde hace la contraria. Page habla mucho pero no hace nada”, ha dicho.



Patricio ha afirmado que los problemas de la Atención Especializada “aumentan mes tras mes”, ya que los datos que se conocen “son alarmantes”, con casi 100.000 castellanomanchegos los que están en lista de espera en el mes de febrero, aumentando un 5 por ciento en el último mes.



La senadora del PP de Castilla-La Mancha ha incidido en que desde que Page es presidente de la región “la lista de espera quirúrgica ha aumentado más de un 12 por ciento, por lo que desde junio de 2015 hay 4.111 pacientes más”.



El PSOE, según ha añadido Patricio, “podrá manipular las cifras, pero no podrá tapar la realidad”. “La inacción con la que actúa el Gobierno regional supone un riesgo para los pacientes de Castilla-La Mancha, por lo que es vital que se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para garantizar un servicio sanitario público de calidad” y “los castellanomanchegos merecen menos palabrería y más hechos”.



“Desde el PP de Castilla-La Mancha, con Paco Núñez a la cabeza, seguiremos trabajando incansablemente por la sanidad que merecen los castellanomanchegos y por el reconocimiento que merecen los profesionales sanitarios de la región”, ha concluido.