"Ante la grave situación del campo español Rojo y el PSOE optan por inhibirse del problema"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 02 de marzo de 2024 , 13:59h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó en Pleno la moción del Grupo Popular reivindicando el carácter estratégico del sector primario y apoyando las legítimas reivindicaciones de agricultores y ganaderos, e instando a un plan de choque inmediato, pero el PSOE en vez de apoyar, se abstuvo.



“Ante la grave situación que atraviesan los agricultores y ganaderos en toda España, también en Guadalajara, el PSOE de Guadalajara y el diputado y concejal Alberto Rojo, en vez de mostrar su apoyo han preferido abstenerse, que es lo mismo que inhibirse de un problema que no sólo afecta al sector primario, sino que nos afecta a todos, renunciando así a la defensa de este sector y de sus legítimas reivindicaciones”.



Así resume el concejal José Luis Alguacil el debate de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, en defensa de los agricultores y ganaderos, que salió adelante solo con los votos del PP y VOX y la abstención del PSOE y AIKE “para quienes parece ser que el sector agrícola y ganadero está muy bien, que no pasa nada y no hay tractores protestando en las calles y las carreteras”, ha apostillado Alguacil.



“La inacción del Gobierno de Sánchez en cuanto a las políticas agrarias y ganaderas es patente y no podemos permitir que el Gobierno siga dando la espalda a los agricultores y ganaderos y votando a favor de leyes en el parlamento europeo que no hacen sino agravar aún más la situación”, ha señalado el concejal quien achacaba a la bancada socialista “sus sonrisas y las buenas palabras, cuando luego no hay hechos, sino mentiras”.



Aguacil ha sido contundente a la hora de denunciar que “el PSOE ha intentado criminalizar al campo español, y ha intentado dividir a la población para que no apoyaran las legítimas reivindicaciones de los agricultores y ganaderos”.



Guadalajara es una provincia muy ligada al sector primario, con más de 6.000 agricultores y ganaderos y cientos de puestos de trabajo indirectos que dependen de ellos, que es el motor económico de muchos pueblos, también de las pedanías de Guadalajara, “y por ello hay que apoyar sus reclamaciones, sin fisuras, ya que sus problemas nos afectan a todos”, ha explicado el concejal.



“Y la realidad es que la agricultura y ganadería hoy no es rentable, han subido un 100% el combustible, un 90% los fitosanitarios, un 90% los abonos y nitratos, un 30% las semillas y un 40% el pienso, además de nuevos impuestos, mientras que las ayudas directas de Sánchez y Page al sector han sido cero”, ha detallado para resumir que todo esto “es un cúmulo de circunstancias a las que el Gobierno de España no ha dado solución, sino que ha añadido problemas, como con el voto de la portavoz del partido socialista de Castilla-La Mancha en Bruselas”.



“Ahora mismo los agricultores están pagando por trabajar y su situación es límite, al menos que sientan el aliento y el respaldo del Ayuntamiento de Guadalajara, vamos a defenderlos”, ha acotado Alguacil, recordando que la moción aprobada, solicita al Gobierno un plan de choque con quince medidas de aplicación inmediata, para dar respuesta a la crisis del sector agrario y también solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha su implicación, medidas que van desde la flexibilización del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), hasta un Pacto Nacional del Agua o la rebaja del IVA en los productos esenciales, y que en su conjunto reivindican el carácter estratégico del sistema agroalimentario español, su aportación a la economía y la vida en el ámbito rural.