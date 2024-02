“El campo español atraviesa serias dificultades y hay que apoyarles, Rojo no puede volver a ponerse de perfil”

martes 27 de febrero de 2024

El concejal del PP José, Luis Alguacil, ha presentado la moción que el Grupo Municipal Popular presentará para su debate en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, que se celebrará este viernes, 1 de marzo, reclamando a Alberto Rojo, “que no vuelva a ponerse de perfil, esta vez ante el sector primario”.



“Guadalajara también es una ciudad agrícola y es una ciudad que tiene cuatro pedanías, en la que la que el sector primario está muy presente y no podíamos dejarles tirados con las reivindicaciones que ahora mismo está realizando todo el campo español.”



Con estas palabras ha presentado el concejal del PP José, Luis Alguacil, la moción que el Grupo Municipal Popular presentará para su debate en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, que se celebrará este viernes, 1 de marzo.



“El campo español en general está atravesando una situación de dificultad que viene provocada por múltiples factores, como el incremento de los costes de producción, las exigencias burocráticas y la nueva PAC con más exigencias ambientales y la sequía”, ha señalado Alguacil, que ha denunciado “el inmovilismo del Gobierno de Sánchez, que no se está moviendo y no está haciendo absolutamente nada para solucionar estos problemas, donde además, estamos observando cómo desde diversas instituciones está tratando como auténticos delincuentes a los agricultores de este país”.



“Le pedimos al Gobierno de Sánchez y en este caso al diputado por Guadalajara, Alberto Rojo, que estará sentado en el Pleno, que levante la mano, sin ningún pudor igual que la levantó para votar la amnistía en el Congreso, para apoyar este plan de choque en defensa de los agricultores y ganaderos que el que el Grupo Popular del Ayuntamiento de Guadalajara va a presentar en el Pleno”, ha reclamado el concejal del PP, que apostillaba: “ya no nos valen las sonrisas, ni los hechos fantasiosos, ni el fraude que está haciendo el señor Alberto Rojo”.



Alguacil ha explicado las trece medidas de ese plan de choque que reivindica “el carácter estratégico del sistema agroalimentario español, su aportación a la economía y la vida en el ámbito rural”.



Entre estas medidas está reforzar la imagen de España como un país atractivo por la calidad de sus productos alimentarios, y garantizar la producción y no incrementar nuestra dependencia de terceros países.



También exigir un informe previo de impacto en la economía rural aparejado a cualquier norma que se apruebe, flexibilizar la PAC a efectos de reducir los trámites y revisar los “ecorrígemenes”.



Promover un Pacto Nacional del Agua que asegure la disponibilidad de agua para cultivos e industrias, y las infraestructuras para hacer frente a sequías, es otra de las medidas, junto con la revisión de la Ley de la cadena alimentaria y del Plan de Seguros Agrarios.



El Plan de choque también propone reformar el PERTE agroalimentario, revisar las políticas de sanidad animal, y de todos aquellos elementos que lastran nuestra competitividad, y que no son exigencia de Europa, “así como suspender el impuesto al plástico y rebajar el IVA de los productos esenciales, como venimos demandando desde hace tiempo, incluyendo carne, pescado, conservas y todos los productos lácteos o sus derivados”, ha detallado Alguacil.



“Queremos el respaldo de todos y cada uno de los 25 concejales que integra el Ayuntamiento de Guadalajara, aunque mucho nos tememos que esto no vaya a ser así, pues el Partido Socialista se está poniendo de perfil ante estas reivindicaciones del sector primario”, concluía Alguacil.