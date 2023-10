El PP denuncia "caramelos envenenados" del socialista Rojo en el Ayuntamiento de Guadalajara y anuncia unos presupuestos realistas, no "cuadrados a capón"

martes 03 de octubre de 2023 , 20:30h

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Guadalajara trabaja ya en la confección de su primer presupuesto de este mandato, unas cuentas que el concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Esteban, quiere que estén aprobadas antes de fin de año.Según ha explicado en rueda de prensa a preguntas de los periodistas, las cuentas en las que trabajan ya serán realistas, de forma que gastos e ingresos se ajusten y no como hizo el anterior Gobierno municipal del socialista Alberto Rojo, que “cuadró los presupuestos a capón”.Acompañado de la concejal Isabel Nogueroles, el concejal de Economía ha vuelto a mostrar su preocupación por la situación económica que les ha dejado el Gobierno saliente ya que se habían presupuestado ingresos que no son reales y que ha cifrado en unos nueve millones de euros.Por ello, ahora quieren que su primer presupuesto de este mandato marque la “línea y la senda” adecuada. “La idea es que esté aprobado antes de que finalice el año”, ha precisado.Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local .-En rueda de prensa, tras celebrarse la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, han comparecido ante los medios de comunicación los concejales Alfonso Esteban e Isabel Nogueroles para dar cuenta de los asuntos más destacados de los tratados en la sesión de hoy y que se refieren a:• Aprobación de la liquidación anual del contrato de gestión del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad de Guadalajara y barrios anexionados, entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022 por un importe de 228.026,59 euros y la subvención al concesionario, por un importe total de 3.521.443,69 euros. Por otra parte, y en aplicación de lo dispuesto en la cláusula 19.ª del Pliego de Prescripciones Técnicas, el importe a abonar mensualmente al concesionario a partir del 01 de abril de 2022 se fija en la cantidad de 293.453,64 euros.• Aprobación para dar continuidad a la prestación del contrato de gestión del servicio de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo control horario, y de inmovilización, retirada y depósito de vehículos en la vía pública por razones de interés público, hasta la formalización del nuevo contrato.• Aprobación definitiva de los estatutos de la entidad urbanística-colaboradora de conservación del sector SP 40, “El Ruiseñor”, y la constitución de esta, así como la aprobación definitiva de los estatutos de la entidad urbanística-colaboradora de conservación de la unidad de actuación U.A-1, “Ciudad del Transporte”, y la constitución de esta.• Aprobación de la modificación del contrato de prestación del servicio de mantenimiento y conservación de diversos sectores y zonas verdes de la ciudad de Guadalajara con objeto de hacer frente a los trabajos de reparación y reacondicionamiento de los desperfectos ocasionados durante la celebración de las Ferias y Fiestas 2023.• Aprobación del expediente de contratación para la Prestación del servicio de limpieza de interiores en los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente por un valor estimado de 6.994.361,09 euros, IVA no incluido.• Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida al I.E.S. Aguas Vivas por importe de 4.274,57 euros, en el marco de la convocatoria de Ayudas a centros sostenidos con fondos públicos, para material escolar y actividades complementarias orientados a minorar los gastos de las familias del año 2022.• Aprobación de las cuentas justificativas, en virtud de convocatoria de subvenciones para la realización de actividades extraescolares durante el curso 2022-2023 presentadas por las siguientes AMPAS:• Aprobación de convenios de colaboración empresarial para patrocinio privado de las actividades a realizar en las Ferias y Fiestas 2023, con Mahou, S.L. por la cantidad de 14.950 euros y con High Innovation Real Estate, S.L. por 10.000 euros• Aprobación de la cuenta justificativa de las subvenciones concedidas en el marco de la convocatoria de Cooperación al Desarrollo 2021 a Manos Unidas por importe de 45.900 euros. A la Asamblea de Cooperación por la Paz, por importe de 22.200 euros, y a Remar España, en el marco de la convocatoria para Proyectos de Emergencia y Acción Humanitaria, 2022, por importe de 5.400 euros.La secretaria de la Junta de Gobierno, Isabel Nogueroles, y el coordinador de hacienda y Urbanismo, Alfonso Esteban, han querido dejar constancia de la paralizada situación con la que se encontraron el Ayuntamiento.Para Esteban "es una auténtica irresponsabilidad dejar las contrataciones administrativas en los términos y circunstancias en las que nos las hemos encontrado", valorando el trabajo del Equipo de Gobierno actual para “poner al día asuntos que estaban en el baúl de los recuerdos”.Por su parte, Nogueroles ha expresado la situación de urgencia de diversos contratos municipales pendientes como "otro caramelo envenenado que nos dejó el Equipo de Gobierno anterior".