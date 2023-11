Román pide a Rojo “coherencia” con lo que decía siendo alcalde

Roman dice que el PSOE hará pagar 15.000 millones a los españoles y pide al diputado Rojo que sea coherente como cuando era alcalde y votaba en contra de la amnistía

Román se pregunta que “si se va a condonar la deuda de una comunidad autónoma como Cataluña, por qué no se condona la deuda de los ayuntamientos que en España es de 23.000 millones de euros”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 03 de noviembre de 2023 , 18:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara, Antonio Román, ha calificado las bases del acuerdo de investidura entre Pedro Sánchez y los partidos de izquierda e independentistas como “cesiones en contra del Estado de Derecho, en contra de la Constitución, en contra de la unidad de España y en contra de la igualdad de todos los españoles”. Así lo ha expresado este viernes en rueda de prensa en Guadalajara en la que se ha referido también a las “fotos de la vergüenza” en relación a las fotografías de dirigentes socialistas con prófugos de la Justicia.



El parlamentario nacional ha rechazado, una vez más, la “amnistía para todos” porque eso significa “no ha existido delito de sedición, ni de malversación, ni tan siquiera de violencia urbana con daños personales a policías y guardias civiles”. “¿Qué pasaría si en Guadalajara quemas contenedores, pegas a policías, revientas comercios y bancos?”, se ha preguntado Antonio Román, “que te detienen tienes que pagar lo destrozado y se te impone una condena, pero si lo haces en Cataluña y dices que eres de CDR o Tsunami democrático no te pasa nada”, ha lamentado.



Además, el acuerdo de investidura también incluye “la condonación de la deuda de 15.000 millones de euros más 1.200 millones de intereses del Estado, que dicen que se hará para todas las comunidades autónomas, pero del total de 38.000 millones de euros del FLA a condonar, a Cataluña se le perdona el 40% del total cuando representa el 16,7% de la población o el 19% del PIB”. Esto, ha añadido Román, “los pagamos todos los españoles y los guadalajareños, y supone 833 euros por cada español, 833 euros que vamos a tener que pagar cada guadalajareño para que el señor Sánchez siga en la Moncloa”. Y esto supondrá, asimismo, “menos inversión, menos gasto del Estado en Guadalajara, más impuestos para todos y más desigualdad entre españoles”.



Así, “vemos que solo se condona la deuda de una comunidad autónoma, pero por ejemplo se olvida de los ayuntamientos”, ha apuntado el diputado nacional detallando que “la deuda vida de los ayuntamientos en España es de 23.000 millones de euros, que representa una parte muy pequeña de la deuda de todo el Estado, pero si estos 16.200 millones los destinaran a condonar la deuda de los ayuntamientos, estarían condonando el 70% de la deuda de todos los ayuntamientos que deben dinero en España; por tanto sería injusto porque se premiaría a quienes lo han hecho mal por encima de quienes han actuado bien”.



Román pide a Rojo “coherencia” con lo que decía siendo alcalde



Y ante todo este panorama, Antonio Román se ha preguntado “qué va a hacer el diputado socialista por Guadalajara, Alberto Rojo: ¿Es socialismo la amnistía o la desigualdad o privilegiar a algunas comunidades y hacer a tus vecinos de Guadalajara más pobres y con menos derechos?”. “¿El señor Rojo está con Page, que se ha manifestado abiertamente en contra de estos acuerdos, que fue quien le hizo delegado de la Junta en Guadalajara o le propuso como candidato a alcalde de Guadalajara o al Congreso, o ahora prefiere a Sánchez y su política de vender todo para quedarse en el sillón?”, ha dicho Román quien ha apelado a la “coherencia, si le queda algo de ella” recordando que el 25 de junio de 2021 apoyó y aprobó una moción que decía: “Instar al Gobierno de España a defender la igualdad de todos los españoles y a no conceder indultos a los políticos presos por el Proces”.



Por lo tanto, el diputado nacional del PP ha reiterado su deseo de que “el señor Rojo sea coherente con lo que decía siendo alcalde, si no, podremos afirmar que sólo le importa la poltrona y el dinero y no la coherencia en su pensamiento”. “Y no estoy apelando a ningún tipo de transfuguismo”, ha zanjado, “solo apelo a la coherencia con lo que manifestaba y votaba como alcalde de Guadalajara”. Es más, Román se ha ofrecido a que “si le preocupa el dinero” pagarle la deuda que el Grupo Parlamentario Socialista le pueda imponer, como así pasó con los 600 euros que se le impusieron a Carmen Calvo por no votar la Ley Trans. “Si vota en contra de lo que votó en el ayuntamiento de Guadalajara, quedará como un incoherente, mentiroso, político vulgar y sin ningún tipo de credibilidad para Guadalajara”, ha finalizado.