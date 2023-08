Román: “Es necesario saber cuánto va a costar a los españoles que los prófugos por atacar el Estado sean indispensables para Sánchez”

Este jueves ha tenido lugar la constitución de las Cortes Generales con el inicio de la XV Legislatura en la que Lucas Castillo, María Patricio y Montserrat Rivas representarán a la provincia de Guadalajara en el Senado y Antonio Román en el Congreso de los Diputados

viernes 18 de agosto de 2023 , 13:37h

Los parlamentarios nacionales del Partido Popular por la provincia de Guadalajara han jurado este jueves sus cargos para la XV Legislatura que ha comenzado después de las pasadas elecciones del 23 de julio.



Así, Lucas Castillo, María Patricio y Montserrat Rivas son los senadores por la provincia de Guadalajara y Antonio Román el diputado nacional del Partido Popular, una vez constituidas las cámaras. Precisamente, Román ha descrito lo vivido este jueves en el Congreso de los Diputados como “un episodio lamentable que pasará a la historia porque el candidato que ha perdido las elecciones ha cedido en todo a un prófugo de la Justicia para asegurarse la Presidencia de la Cámara”. Del mismo modo, ha incidido en que “Sánchez ha cedido a todas las pretensiones de los independentistas y aún no sabemos hasta qué punto llegan esas cesiones, por lo que debe aclarar a los españoles si va a amnistiar a los que atacaron el Estado a cambio de aferrarse al poder”.



“Los prófugos por atacar al Estado son indispensables para Sánchez”, ha dicho el diputado nacional, añadiendo que “es necesario saber cuánto va a costar a los españoles que el PSOE no haya asumido su derrota electoral, porque está claro que intentar gobernar a toda costa le va a ser carísimo a los ciudadanos”.



Por otro lado, el también presidente del Partido Popular, Lucas Castillo, ha recordado que “el PP ha ganado las elecciones y el presidente Feijóo mantiene su intención de asumir la responsabilidad que le han dado los ciudadanos y acudir a una investidura, siempre que así se lo solicite el Rey”. El senador por Guadalajara ha afirmado también que “la gran mayoría de los españoles votaron el 23 de julio por la moderación y por la estabilidad y no porque un prófugo de la Justicia por atacar al Estado pase a ser pieza fundamental de la gobernabilidad del Estado”.



Por último, Castillo se ha mostrado “orgulloso” por la nueva responsabilidad y ha asegurado que tanto él como sus compañeros “trabajarán sin descanso por lo mejor para la provincia de Guadalajara y por España”.