Núñez critica que el enfrentamiento entre Page y Sánchez no aporte nada al debate de la financiación y “les va a salir caro” a los vecinos de Castilla La Mancha

Considera que, con más financiación se puede mejorar la gestión de las listas de espera sanitarias como ha hecho la Comunidad Valenciana

jueves 25 de enero de 2024 , 19:07h

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado que el enfrentamiento entre Page y Sánchez no aporte nada al debate de la financiación y “les va a salir caro” a los vecinos de la región.



Así lo ha manifestado durante una entrevista en Castilla-La Mancha Despierta, donde Núñez ha defendido que mientras que el PSOE dedica su tiempo a cruzar declaraciones y criticarse entre ellos, los castellanomanchegos “no ganan nada”. Desde el punto de vista de la financiación, ha asegurado Núñez, que ese enfrentamiento abierto de Emiliano García-Page con Pedro Sánchez “les va a salir caro a los castellanomanchegos”.



“Pero si esa pelea sirve para que Page dé el paso definitivo, sea coherente con sus palabras y ordene a sus diputados votar en contra de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados y, se para la ley de amnistía desde Castilla-La Mancha, pues entonces podría tener una justificación”, ha añadido.



Asimismo, el presidente regional ha coincidido con Page en que el PSOE “está en la extrarradio” de la Constitución, no solo por la ley de amnistía sino, por los acuerdos con Bildu, con Junts y por asuntos como la reforma del Código Penal.



“Creo que vivimos un momento tremendamente complejo desde el punto de vista institucional y democrático. Hoy nuestra democracia está siendo tambaleada por los vaivenes de un Partido Socialista que su único fin es mantener a Pedro Sánchez en el Gobierno de la mano del independentismo y está dispuesto a ceder cualquier cosa. Pedro Sánchez lleva demasiado tiempo tensionando nuestra democracia y la ley de amnistía es el mayor exponente”.



De esta manera, el presidente regional del PP-CLM ha remarcado que ahora la ley de amnistía implica también “amnistiar delitos de terrorismo” y no se puede diferenciar entre distintos tipos de terrorismo. “El terrorismo es hay que combatirlo, condenarlo y no se puede amnistiar”.



“El Partido Socialista que es un partido centenario y que participó de la Carta Magna y de la negociación de nuestro régimen constitucional, ahora en este momento está siendo parte de un problema institucional tremendamente grave que puede alterar principios básicos como el de la igualdad entre españoles o como el de la separación de poderes”, ha expresado.



Por eso, Núñez ha insistido en que “es el momento de hacer valer los votos y refrendar lo que se dice para poder pararlo” porque si no, sería “cinismo”, ha pedido a García-Page que sea coherente con sus palabras y le recuerda al PSOE de Castilla-La Mancha tiene 8 votos en el Congreso de los Diputados “para votar en contra de la ley de amnistía, como sí que van a hacer los diputados del Partido Popular”.



Por otro lado, el presidente del PP-CLM ha subrayado que el Senado cumplirá su papel que es el de “analizar dicha ley y tratar de introducir enmiendas para hacer una segunda lectura de la ley”.



“Esa ley tiene que volver al Congreso de los Diputados y no sabemos qué van a votar los senadores de Page porque los senadores del Partido Popular la van a rechazar y el voto es lo que da coherencia a nuestras palabras. Para ser creíble tiene que cumplir con su palabra”, ha dicho.



Núñez ha destacado que la ley de amnistía es un tema transcendental para la región “porque tenemos mucho que perder. ¿Cómo vamos a ofrecer seguridad jurídica a las empresas que se quieran instalar en Castilla-La Mancha con una ley de amnistía?”, ya que un catalán ahora va a tener más derechos que un castellanomanchego.



A su vez, ha mostrado su agrado porque Page haya rectificado o “cambiado de opinión” sobre mantener un encuentro con las comunidades autónomas del PP para defender la infrafinanciación de las regiones más afectadas, uniéndose así a Juanma Moreno, López Miras y Mazón. Un encuentro que Paco Núñez lleva reclamando desde hace un mes a García-Page y por el “solo ha obtenido insultos” por parte del Ejecutivo regional.



“Es fundamental que para defender los intereses de Castilla-La Mancha que hubiera un frente común para entre todos exigir al Gobierno de Sánchez el dinero que es de los castellanomanchegos, al igual que es de los andaluces, de los valencianos o de los murcianos, y para exigir que se nos nivele con la cantidad media que percibe cada autonomía en España”, ha afirmado.



El hecho de que FEDEA haya publicado un informe sobre la infrafinanciación de las comunidades autónomas, en palabras de Núñez, “ha hecho cambiar la posición de Emiliano García-Page”. En él, aseguran claramente que Castilla-La Mancha está perdiendo 315 millones de euros y lo mismo ocurre con Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana.



Tras conseguir ese “frente común” sobre la financiación autonómica en una mesa de negociación, según Paco Núñez, Castilla-La Mancha tendrá que defender sus propios intereses como la dispersión geográfica, la lucha contra la despoblación, el precio de prestación de un servicio público, “pero ese discurso, esa negociación ya llegará”.



“El momento en el que estamos ahora mismo es el de exigir que las comunidades autónomas que estamos infrafinanciadas por el actual modelo de financiación que es el de Sánchez, aprobado por Zapatero, evite que perdamos 315 millones de euros con respecto al nivel medio de España, después tocará hacer valer nuestra voz”, y ha recriminado que el PSOE-CLM ha perdido un mes y Castilla-La Mancha “oportunidades de conseguir dinero”.



Sobre la Feria internacional de Turismo, Fitur



El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha hecho hincapié en que el presidente Feijóo propuso una inversión de en torno a 12.000 millones de euros en el sector turístico de nuestro país, unido a tres pilares fundamentales: una rebaja fiscal para el sector turístico, una inversión en la modernización y en la renovación de infraestructuras y, en tercer lugar, una apuesta especial por la inversión en el turismo rural.



“Esto dará la posibilidad de dinamizar en Castilla-La Mancha ese turismo agropecuario pensando en la sostenibilidad de la región y poniendo en valor también una perspectiva turística a nuestro sector primario, ofreciendo un nuevo prisma de turismo para enseñar al conjunto del país cómo se cría nuestra oveja manchega, cómo se fabrica nuestro queso puro de oveja manchega, nuestros campos de azafrán, nuestra miel, nuestro vino y bodegas, nuestros olivos o explicar cómo hacemos el mejor aceite del país”, ha señalado.



Fomentar este tipo de turismo beneficiaría al sector agrícola y ganadero “que lo está pasando muy mal”. Hoy muchos agricultores y ganaderos trabajan a pérdidas y “es fundamental combatir esto con agua, con un control de los precios y con bajada de impuestos para garantizar que se nivele las cuentas de explotación. También hay que complementar con inversiones, por supuesto, que vayan encaminadas a dinamizar turísticamente parte de estas explotaciones para garantizar mayor rentabilidad en el sector”.



Por otra parte, Paco Núñez ha puesto en valor el gran potencial de las ciudades y provincias de Castilla-La Mancha como Toledo que, con el alcalde del PP, Carlos Velázquez, “ha recobrado esa ilusión de una gran ciudad. Ayer yo decía en Fitur que podríamos perfectamente decirle a cualquier persona de cualquier punto del mundo: Dime que tienes tú, porque yo tengo Toledo”.



También ha recordado que el Partido Popular ha accedido a numerosos gobiernos municipales y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. “Hoy gobernamos para el 63% de la población desde el punto de vista municipal. Gobernamos Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Puertollano, Tomelloso, Talavera de la Reina, que están siendo un ejemplo de buen gobierno”.



Como ejemplos ha nombrado Guadalajara, “ciudad que se está convirtiendo en puntera y referente, desde el punto de vista económico, de todo el centro peninsular; Talavera de la Reina que está contando con esa luz que necesitaba de la mano de José Julián Gregorio para buscar oportunidades de empleo, de logística, de conexión entre Madrid y Lisboa; o Puertollano, que ha vuelto a recobrar ese protagonismo que había perdido en Castilla-La Mancha y lo ha hecho de la mano de Miguel Ángel Ruiz; también Ciudad Real se está convirtiendo una gran ciudad para vivir que quiere buscar una mayor dinamización industrial y empresarial de la mano de Paco Cañizares; o como considero que Albacete es un referente en toda España, una ciudad dinámica, moderna, empresarial, de la mano de Manolo Serrano”.



“Podría seguir con cientos de alcaldes del Partido Popular que hoy son ejemplo y bandera de nuestra gestión y que representan ese nuevo modelo de gestión que queremos implementar en Castilla-La Mancha para que cada vez más castellanomanchegos crean que construir una región de futuro en Castilla-La Mancha es posible de la mano del PP”.



Preguntado sobre las listas de espera sanitarias, el presidente regional del PP ha pedido tomar ejemplo de Carlos Mazón, ya que ha conseguido bajar en la Comunidad Valenciana las listas de espera sanitarias un 52%.



En el año 2019 el propio Gobierno de Page elaboró un anteproyecto de ley de tiempos de espera en el que cifraron en 30 millones de euros la cantidad necesaria para poner en marcha un plan de choque contra la lista de espera, pero ese proyecto nunca vio la luz. Hoy Castilla-La Mancha soporta las peores listas de espera quirúrgicas del país.



“Está claro que con más financiación se puede mejorar la gestión de las listas de espera, pero además de las listas de espera, somos la única autonomía que no ha recuperado la carrera profesional sanitaria y Page la ha prohibido por ley en la Ley General de Presupuestos. También es urgente que se ponga en marcha una modernización de la Atención Primaria porque proteger la salud de los castellanomanchegos debe de ser el primer objetivo de cualquier gobierno, desde luego el mío lo es”, ha añadido.



Manifestación 28E



Por último, Paco Núñez ha apuntado que el próximo domingo día 28, una delegación de castellanomanchegos acudirá a la manifestación convocada por el Partido Popular en Madrid.



“En los últimos meses nos hemos manifestado en la calle permanentemente. Lo hemos hecho en Toledo, en todas las capitales de provincia, en Madrid, en Barcelona y de nuevo serán cientos los castellanomanchegos que van a acudir de las 5 provincias a arropar al presidente Alberto Núñez Feijóo y a decir no la ley de amnistía en Madrid el próximo domingo”, ha concluido.