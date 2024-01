Núñez pregunta a Page sobre su posición en la reforma del sistema de financiación autonómica: "o está con las CCAA del PP o con Sánchez que da nuestro dinero a la Generalitat"

Muestra su apoyo, al igual que otros presidentes autonómicos del PP, a la apertura del debate sobre el modelo de financiación para evitar que comunidades como Castilla-La Mancha siga infradotada en 1.000 millones de euros al año

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 10 de enero de 2024 , 12:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha preguntado este miércoles al presidente de la región, Emiliano García-Page, sobre su posición en la reforma del sistema de financiación autonómica, y se ha cuestionado si está con las comunidades autónomas del PP, que pretenden abrir un debate sobre el asunto, o con el Gobierno de Sánchez, que da el dinero de las comunidades infradotadas, como Castilla-La Mancha, a la Generalitat de Cataluña.



De esta forma lo ha hecho saber Núñez momentos antes del encuentro que ha mantenido en el Senado con los parlamentarios nacionales del PP-CLM, un encuentro que se enmarca dentro de las reuniones “frecuentes” que mantiene con diputados y senadores para plantear y debatir sobre la estrategia del partido en las cámaras de representación, así como las iniciativas que se pueden sustanciar en las mismas para defender los intereses de Castilla-La Mancha.



El encuentro que ha tenido lugar este miércoles ha estado centrado en la necesidad de la apertura del debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, y en la posición que el gobierno regional, y en concreto Page, está manteniendo ya que, avanza el mes de enero y todavía no sabemos cuál es su postura con respecto a este asunto.



Núñez ha recordado que, según los propios datos del gobierno socialista de la región, Castilla-La Mancha pierde en torno a 1.000 millones de euros al año con el actual modelo, lo que apremia a que se ponga sobre la mesa esa reforma para abordar un nuevo marco en el que las comunidades autónomas que están infra-financiadas obtengan unos ingresos justos. Además, el presidente del PP en la región ha indicado que, los presidentes autonómicos del Partido Popular ya trabajan en la idea de mantener reuniones para exigir al gobierno la apertura de este debate, pidiendo incluso a Page que trabaje junto a ellos y pacte elementos comunes para la mejora de la financiación.



En palabras del responsable del PP-CLM, una mejora de la financiación permitiría una mejora en la prestación de los servicios públicos, por lo que es necesario establecer estrategias de trabajo con el fin de seguir reclamando a Sánchez que aborde este asunto, además de comprobar si Page está con las comunidades infradotadas del PP, que piden que abrir la reforma o con Sánchez, que ha decidido que parte del dinero de los castellanomanchegos pueda ir a los independentistas para que los dirigentes de la Generalitat lo usen en su causa independentista.



Paco Núñez ha mostrado su convicción de que el debate que hay que afrontar es urgente, y que implicará una negociación complicada, pero ha asegurado que comparte la necesidad “imperiosa” de abordar esa reforma, defendiendo siempre los intereses de Castilla-La Mancha.



El presidente del PP-CLM ha finalizado asegurando que la reforma de la financiación y la mejora de las condiciones para la región sería muy importante para combatir situaciones como la que se vive hoy en los hospitales de la región, que se encuentran colapsados, o en algunos colegios públicos que no tienen calefacción, incluso para hacer llegar a todos los ciudadanos los servicios sociales que en la actualidad no llegan.