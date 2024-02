El PP confía en que Page no censure que se hable en las Cortes del caso Ábalos, “como ha censurado otros temas de ámbito nacional, que también afectaban a la región”

Asenjo rechaza la postura de Page ante el caso Ábalos, ya que lejos de pedir su dimisión, “le está defendiendo”

jueves 29 de febrero de 2024 , 18:25h

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular, Itziar Asenjo, ha rechazado la postura que está tomando Emiliano García-Page ante el caso Ábalos, ya que lejos de pedir su dimisión, “le está defendiendo”, y ha preguntado cuándo piensa pedirla.



Asenjo se ha referido así en declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes Regionales, donde ha señalado que Page condena públicamente a Puigdemont, pero “quita hierro” a la corrupción de su partido. “Page está quitando hierro a un asunto de mucha gravedad y podría ser tan contundente con la corrupción del PSOE, como ha sido con otros asuntos como Puigdemont por ejemplo”.



La diputada ha subrayado que desde el PP-CLM, “no entienden por qué a estas alturas, Page no ha condenado pública y rotundamente la corrupción de su partido”, cuando es el segundo caso de corrupción probablemente más grave de la democracia española, después del caso ERE de Andalucía.



En ese sentido, Asenjo ha apuntado que el caso Koldo cada vez añade más nombres de implicados a su lista. “No solo hemos oído el nombre de Ábalos, también el de Cerdán, Illa, Marlaska o Armengol”, por su actuación como presidenta de Baleares antes de llegar al Congreso de los Diputados. “Esta mañana el caso Koldo ha salpicado hasta lo más alto tocando a la mujer del presidente Sánchez”.



“Este Gobierno ya no puede sustentarse. Es un Gobierno que ha llegado hacer cosas como suprimir la sedición, rebajar el delito de malversación, sacar a violadores a la calle, amnistiar a golpistas y terroristas y ahora esto”.



Asimismo, ha insistido en que desde el PP-CLM desean conocer qué opina Emiliano García-Page de la responsabilidad política y quién debería dimitir, “Page debería pronunciarse ya y que dijera quién debe dimitir: el autor del delito o también quien lo ha nombrado”.



Por todo ello, Itziar Asenjo ha defendido que los ciudadanos tienen todo el derecho a conocer qué ocurrió y saber toda la verdad. “Espero que Emiliano García-Page no diga que esto es un asunto de ámbito nacional y que no tiene nada que ver con Castilla-La Mancha porque ya sería lo último. Esto importa mucho a la región y por eso le pedimos a Page que salga a condenar contundentemente la corrupción de su partido y que salga públicamente a pedir la dimisión de Ábalos”, ha finalizado.