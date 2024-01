Los senadores del Partido Popular reclaman aumentar la vida útil de las centrales nucleares de Trillo y Almaraz

Defienden la energía nuclear “como fuente viable, constante, segura, económica y compatible con el concepto de soberanía energética”

jueves 25 de enero de 2024 , 19:03h

Los senadores del Partido Popular por Guadalajara, Lucas Castillo, María Patricio y Montserrat Rivas, han presentado una pregunta escrita en la Cámara Alta para defender la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares en contra de lo aprobado por el Gobierno socialista, con el apoyo de Sumar, que obliga a cerrarlas entre 2027 y 2035.



Los senadores piden apostar por la energía nuclear “como fuente viable, constante, segura, económica y compatible con el concepto de soberanía energética”. Sin ir más lejos, han defendido que promuevan una extensión de la vida útil de las centrales, y han apostado por prolongar la explotación de la Nuclear de Trillo, la última en construirse en España.



En este documento, los parlamentarios nacionales recuerdan que la empresa que gestiona las Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo ha hecho balance del funcionamiento de estas dos plantas nucleares en el ejercicio 2023, y según afirman en un comunicado, “con magníficos registros en seguridad, dosis, producción y ejecución de paradas para la recarga de combustible”.



En este mismo escrito, apuntan que según esos datos, la central de Trillo ha registrado en 2023 una producción bruta de 8.295 GWh, mientras que la producción de energía eléctrica bruta acumulada, desde su origen y hasta el 31 de diciembre, fue de 288.472 GWh. Trillo genera el 3% de la demanda eléctrica anual lo que equivale al consumo de 2 millones de hogares españoles.



Por todo ello se preguntan, si con estos datos, ¿se plantea el Gobierno ampliar la autorización de explotación de la Central Nuclear de Trillo?



En esta misma línea, los senadores han recordado las declaraciones que ha hecho el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, en un encuentro con periodistas, en el que ha elevado la duda “de si el plan de cierre planteado por el Gobierno debería seguir adelante, al menos mientras no existan alternativas a la energía nuclear, y por el momento no existen”.



El responsable del Foro Nuclear ha explicado que los siete reactores operativos en España generan algo más del 20% de la electricidad consumida y han evitado la emisión de unos 20 millones de toneladas de CO2 en 2023, “lo que confirma su papel clave además para la descarbonización”.



En definitiva, con estos datos sobre la mesa, los senadores del PP por Guadalajara han reprochado a la presidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no se haya sentado "nunca" a negociar con responsables del Foro Nuclear y que el Gobierno socialista, y Sumar, hayan determinado el cierre definitivo de las plantas nucleares en nuestro país “sin sentarse a hablar con los responsables que gestionan estas explotaciones y sin contemplar otras energías alternativas que sean capaces de asumir la energía que, a día de hoy, aportan las centrales nucleares”.



Además han recordado que el PP siempre ha apostado por el mix energético, el que incluye la nuclear y las renovables de forma simultánea, “porque garantizaría el suministro y abarataría el precio de la electricidad”, como así han entendido muchos países de Europa, y han lamentado “que España se vaya a convertir en la excepción”.



Finalmente, han instado a que el Gobierno apoye ese modelo de transición energética no criminalizando a la energía nuclear, a la que la Unión Europea “ha calificado como energía verde y como solución para abaratar el precio de la electricidad”, lo que incluye alargar la vida útil de la central de Trillo”.